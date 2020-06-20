شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أورلاندو بلوم مغطى بالوشوم ويواجه ماضى مجهول فى تريلر retaliation والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم اورلاندو بلوم وهو مغطى بالوشوم فى تريللر فيلم retaliation، وهو الفيلم الذى يظهر مدى عنف بلوم فى مواجهة ماضٍ مجهول سيكشف عنه الفيلم، حيث يظهر الحوار بالتريلر عن محادثة بين بلوم وأب بالكنيسة يطلب منه مسامحته علي فعل انتقامي يجب أن يقوم به، وهو الفيلم الذي سيعرض في يوليو المقبل.
ويأتي عرض الفيلم في يوليو بعد تخفيف الحظر الذي تم فرضه بسبب فيروس كورونا.
وكان موقع هوليوود ريبورتر كشف عن موعد فتح سلسلة دور العرض العالمية Cineworld أبوابها للجمهور في أوروبا بداية من الأسبوع المقبل، إضافة إلى قيامها بفتح دور العرض التي تملكها في أمريكا وبريطانيا يوم 10يوليو المقبل بما في ذلك سلسلة Regal التي تتبع Cineworld.
وقالت إدارة دور السينما إنها وضعت العديد من التغييرات بما يتلاءم مع الوضع الجديد بعد تفشي فيروس كورونا واستثمرت في مجال التكنولوجيا لضمان التباعد الاجتماعي وتجنب الحشود في السينمات.
وفي سياق متصل كشف موقع ديدلاين عن استعداد شركة Universal لاستئناف تصوير فيلم Jurassic World: Dominion في المملكة المتحدة يوليو المقبل ليكون بذلك هو أول فيلم يستأنف تصويره بالمملكة بعد تفشي فيروس كورونا وتوقف جميع الأفلام السينمائية.
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