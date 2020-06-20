السبكي يستعد ذكريات فيلمه مع نادية الجندي: امرأة هزت عرش السبكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي: استعاد المنتج محمد السبكي، ذكريات تصوير فيلم "امرأة هزت عرش مصر"، للفنانة نادية الجندي. وعبر حسابه بـ"إنستجرام"، نشر السبكي صورة تجمعه بـ"نادية"، وعلق: "مع نادية الجندي أثناء تصوير فيلم امرأة هزت عرش مصر، أقصد امرأة هزت عرش السبكي من أحلى أفلامي". فيلم "امرأة هزت عرش مصر"، عُرض 1995، بطولة نادية الجندي، فاروق الفيشاوي، محمود حميدة، إبراهيم يسري، عزت أبو عوف، جيهان فاضل، إنتاج السبكي، ومن إخراج نادر جلال.

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