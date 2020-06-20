وفاء عامر لـ ريم البارودي: "قمر شارع النهار" والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رودينا خيري:

نشرت الفنانة وفاء عامر عبر "استوري" حسابها الرسمي على " إنستجرام" صورة لصديقتها الفنانة ريم البارودي من داخل استوديو قناة النهار، وكتبت: " قمر شارع النهار"

وردت عليها الفنانة ريم البارودي في ستوري مماثل قائلة: " قمر حياتي ".

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ويأتي ذلك بمناسبة عودة الفنانة ريم البارودي، لاستئناف تصوير حلقاتها في برنامج شارع النهار على قناة النهار، بعد أن تم إيقافها بقرار منالمجلس الأعلى، لحين تقنين أوضاعها بنقابة الإعلاميين بالقيد فى جداول النقابة أو الحصول على ترخيص منها بمزاولة المهنة، وهذا ما حصلت عليه مؤخرًا، ونجحت في الحصول على ترخيص من نقابة الإعلاميين بمزاولة المهنة لمدة ثلاثة أشهر.

وفي سياق آخر، شاركت ريم البارودي مؤخررًا بمسلسل "جمع سالم" الذي تم عرضه في رمضان الماضي، المسلسل من تأليف محمد ناير وإخراج إيمان الحداد، بطولة زينة و دلال عبد العزيز ومحمد شاهين وسلوى خطاب قورة وميدو عادل وسامح الصريطى ومحمد الدسوقى وأحمد سلطان.