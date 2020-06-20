كيف رد محمد رمضان على متابع قال إنه لا يحبه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تلقى الفنان محمد رمضان، تعليقًا من أحد متابعيه عبر "إنستجرام"، أخبره خلاله بأنه لا يحبه.

إذ قال له شخصًا يُدعى "موسي": "محمد رمضان ما أحبك"، ليرد "رمضان"، قائلًا: "لكن أنا بحبك وبحب كل جمهوري".

وتصدر محمد رمضان قائمة الفنانين الأكثر مشاهدة خلال الإحصائية التي أجراها موقع "جوائز الموسيقى العالمية- world music awards"، على موقع "يوتيوب".

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وعلق "رمضان"، على تصدره القائمة قائلًا: "الحمد لله رقم واحد في إحصائية ميوزيك أوورد العالمية للفنانين العرب، ما هي إلا بداية والله الموفق والمستعان".

وبحسب الإحصائية التي على الصفحة الرسمية للجوائز على "إمستجرام"، فجاء رمضان في المركز الأول، وفي المركز الثاني جاء سعد لمجرد، ومن ثم تامر حسني، اللبنانية نانسي عجرم في المركز الرابع، وفي المركز الخامس أصالة نصري، ليأتي في المركز السادس عمرو دياب.

من ناحية آخرى، يستعد محمد رمضان لتجسيد شخصية الفنان الكبير أحمد زكي، من خلال مسلسل بعنوان "الإمبراطور"، من تأليف بشير الديك.