محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى: نشر الفنانة إيمي طلعت زكريا صورتين لوالدتها وفي إحداها تظهر معها، احتفالا بعيد ميلادها. وعلقت على الصور: "كل سنة وإنتى طيبة يا أمى، ربنا يحفظك لينا وعقبال مليون سنة ياست الكل، بحبك، عيد ميلاد سعيد".

يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا مسلسل "بت القبايل"، الذي عرض قبل شهر رمضان الماضي.

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كانت هذه تفاصيل خبر بصورة تجمعهما.. إيمي طلعت زكريا تهنئ والدتها بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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