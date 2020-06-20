كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق لبشير الديك حول كتابته مسلسل "الإمبراطور'' للراحل أحمد زكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد اعتراض عائلة الفنان الراحل أحمد زكي، عن تجسيد السيرة الذاتية للراحل أحمد زكي، أبدى المؤلف بشير الديك اعتراضه الشديد على ما قيل.

وبحسب أنباء صحفية تحدث المؤلف بشير الديك أنه لن يروي قصة حياة الراحل الشخصية وإنما سيروي للجمهور قصة كفاح الراحل كفنان ونحو فنه ووصوله لهذه المرحلة من المحبة والعظمة خلال مسيرته.

وحرص أن يوجه رسالة لعز الدين بركات زوج الفنانة هالة فؤاد أن كان لديه مشكلة يرفع قضية إذا لم ينال إعجاب أحد.

والجدير بالذكر أن شركة سنيرجي المنتجة لمسلسل محمد رمضان الجديد "الإمبراطور"، تعاقدت مع الكاتب الكبير بشير الديك، لكتابة مسلسل "الإمبراطور أحمد زكي"، والمقرر عرضه في رمضان 2021، ويأتي ذلك بعد إعلان الفنان محمد رمضان أمس الأول عن تقديمه لمسلسل "الإمبراطور أحمد زكي" العام القادم بعد نجاحه الكبير في مسلسل "البرنس".