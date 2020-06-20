يا أجمل فنان وأحلى إنسان.. هكذا هنأ علي ربيع أحمد مكي بعيد ميلاده

حرص الفنان علي ربيع، علي تهنئة الفنان أحمد مكي بعيد ميلاده ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشر ربيع صورة تجمعه بمكي عبر إنستجرام، فيما علق قائلا: "كل سنة وإنت طيب يا نجم نجوم مصر".

وأضاف: "أنا بحبك يا ابن منطقتي يا أجمل فنان وأحلي إنسان".

يعد آخر أعمال أحمد مكى فى الدراما التليفزيوينة مسلسل "خلصانة بشياكة" وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.

وينتظر مكي قرارات الحكومة لعودة النشاط المسرحي من جديد؛ لكى يعرض مسرحيته الجديدة "حزلقوم"، حيث كان مقررًا عرضها على مسرح كايرو شو، الفترة الماضية.