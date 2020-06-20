تراند اليوم : رانيا منصور فتحتها علي البحري واتصورت بالهوت شورت – إتفرج

شاركت رانيا منصور جمهورها صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت رانيا بملابس البحر ترتدى كاش مايوه باللون الأسود أثناء قضاء إجازتها الصيفية، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

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وتشارك رانيا منصور في بطولة مسلسل “اسود فاتح” بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا، من إخراج كريم العدل وتأليف أمين جمال ومن إنتاج شركة “الصباح إخوان”، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي وستكون تصوير مشاهد الحلقات بين مصر ولبنان حيث المنتظر عرضه بعد السباق الرمضانى 2020.

يذكر أن أحدث أعمال رانيا منصور، مسلسل نصيبي وقسمتك في حكاية “بدلة جديدة” مع شريف سلامة.

الحكاية الرابعة من مسلسل “نصيبى وقسمتك” من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.