هل دخل ابن أصالة في علاقة عاطفية مع هذه الفتاة؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يحرص خالد نجل النجمة السورية أصالة على مشاركة متابعيه بصور وتفاصيل سواء من حياته الدراسية أو حتى الشخصية والمناسبات المختلفة.

خالد نشر أكثر من صورة مع فتاة تُدعى «دانية خضير» شكك البعض في كونها حبيبته خاصة بعد تعليقها على إحدى اللقطات: «بحبك»، كما كان لافتاً صورة جمعت هذه الفتاة بخالد وشقيقيه التوأم «آدم وعلي» من أجازتهم الصيفية، حيث حرص خالد على أن يمسك بيدها بشكل رومانسي في الصورة.

يُذكر أن أصالة انجبت خالد وشقيقته شام من زوجها الأول أيمن الذهبي، في الوقت الذي اعلنت فيه الفنانة السورية يناير الماضي انفصالها رسمياً عن زوجها الثاني، المخرج والمنتج طارق العريان، وذلك بعد زواج استمر لـ14 عاماً، وأثمر عن توأم هما«آدم وعلي»، وقد اثيرت شائعات قوية عن أسباب الانفصال، أبرزها، خيانة العريان للنجمة السورية، حيث صدم الخبر فانز أصالة وأصدقائها داخل الوسط الفني، نظراً لحالة العشق الكبيرة التي كانت تعيشها الفنانة السورية مع زوجها، ودائماً ما كانت تتحدث عنها في كافة لقاءاتها.

من ناحية أخرى، طرحت أصالة حديثاً أغنية جديدة بعنوان «جيتني مكسور» من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمى، توزيع سيروس، كما تجهز لطرح كليب جديد لأغنية بعنوان «الحب والسلام» من كلمات وألحان محمد رحيم,