ليدى جاجا تهدي معجبة جاكت خاص بها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى مجموعة من الصور للنجمة والمطربة الأمريكية ليدى جاجا وهى تخلع سترتها “جاكت” وتعطيه لإحدى الفتيات، ما جعل الصحافة تهتم بمعرفة لماذا قامت النجمة العالمية بهذا الفعل.

وكان موقع توداى شو، قد نقل الواقعة على لسان شانون مكاى وهى فتاة قابلت ليدى جاجا فى أحد مراكز التسوق في ماليبو ولم تدرك أنها النجمة ليدي جاجا، حيث كانت ترتدى الكمامة وأبدت الفتاة إعجابها بالسترة “جاكت” الذى ترتديه جاجا.

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وانتهى الموقف وخرجت الفتاة من مركز التسوق، إلا أنها بعد قليل أدركت أن من كانت تحدثها هى المطربة العالمية ليدى جاجا، وهو ما جعلها تعود مرة أخرى لتخبرها عن صديقها الذى يعشقها ويعشق أغانيها وكان يضع وشوم على جسده تتعلق بجاجا.

وأخبرت شانون ليدي جاجا إلى أى مدى يحبها صديقها، وهو ما كان يقربهما من بعض وهو ما جعل النجمة تهديها السترة التي ابدت أعجابها بها قبل أن تعرف أن من ترتديها هي ليدي جاجا.

وعلى جانب آخر طرحت النجمة العالمية ليدي جاجا ألبومها الجديد مؤخرا والذي جاء بعنوان Chromatica وهو الألبوم الذي كان من المقرر إصداره في وقت مبكر ، لكنه تأخر بسبب جائحة فيروس كورونا وهو الألبوم الذي يضم 16 أغنية، ليدي جاجا التي اضطرت مؤخرا إلى تأجيل إطلاق ألبومها الغنائي الجديد والذي طال انتظاره ويحمل اسم ” Chromatica “.