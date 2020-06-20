مادونا تصف النظام الأمريكي بالفاسد.. وتستمر في التظاهر.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

هاجمت المطربة والنجمة الأمريكية مادونا، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل استمرار المظاهرات المناهضة للعنصرية على خلفية مقتل المواطن الأمريكي من الأصول الأفريقية جورج فلويد.

المطربة العالمية غردت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” منذ قليل مرفقة في تغريدة فيديو عن حياة السواد والعنصرية، معلقة : قتل آخر بلا معنى.. مثال آخر على وحشية الشرطة.. النظام فاسد من الداخل إلى الخارج. لا عدالة.. لا سلام.

وكانت مادونا قد شاركت في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة البريطانية “لندن” في الآونة الأخيرة، وأكدت النجمة العالمية أن التواجد في المظاهرات كان شرفا عظيما للجميع، مشيرة إلى أن أطفالها شعروا بالإثارة خلال الاحتجاجات.

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وقالت مادونا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :احتجاج سلمي مع “فام” في المملكة المتحدة سرنا من البرلمان إلى 10 داونينج ستريت... لقد كان شرفاً لنا جميعاً أن نكون هناك.. شعر أطفالي بالإثارة لكونهم هناك.

وغي نفس الوقت تجاهلت مادونا تماما إتباع الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وهو ما ظهر بوضوح خلال تواجدها بمسيرة إحتجاجية في لندن فلم تهتم مادونا ذات الـ (61 عامًا) بارتداء القناع الطبي الازم حتي لا تصاب بفيروس كورونا الذي يحصد الأرواح حاليًا .

كما كشفت إحدى الصور التي التقطت لمادونا من المسيرة أنها لا تمانع في تبادل القبلات والأحضان وهو ما قامت به إحدى معجباتها ولم تعترض مادونا علي ذلك، إضافة إلى أن النجمة الشهيرة لم تهتم بفكرة “التباعد الاجتماعي “