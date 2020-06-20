جينيفر لورانس تناهض العنصرية فى أول تغريدة على تويتر

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

انضمت النجمة والممثلة الأمريكية جينيفر لورانس، رسميًا إلى موقع تويتر، حيث كشف موقع جاست جيرد، عن انضمام العالمية البالغة من العمر 29 عامًا، بالتغريد لأول مرة من حسابها مستخدمة تلك النافذة للتحدث عن الظلم العنصرى ولدعم تمرير قوانين قوية لمكافحة الفساد ومحاولة وقف الرشوة السياسية.

كما تطرقت النجمة الشهيرة من خلال تغريدها لمحاولة وضع حداً لعالم المال السرى، وإصلاح العملية الإنتخابية، حيث تحولت إلى ناشطة حقوقية ويبدو أن حساب لورانس سيثير الكثير من المتاعب للسياسيين، خاصة أنها قررت أن يكون الحساب منصة لرفع الظلم.

وبالرغم من ابتعاد نجمة هوليوود جنيفر لورانس عن الساحة الفنية إلا أنها مازالت محط تركيز للشائعات، حيث انتشرت تقارير مؤخراً تؤكد أن لورانس تخضع لنظام غذائى صارم، وذلك استعدادا للعودة للشاشة، وهو الأمر الذى نفاه تماما موقع “جوسيب كوب” المعنى بالتحقق من الشائعات المتداولة حول نجوم العالم.

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وعلى جانب أخر، كشفت جريدة الديلي ميل البريطانية، في تقرير لها، مؤحرا، عن أن النجمة والمطربة الأمريكية جينيفر لورانس قضت شهر العسل في إندونيسيا بعد مرور ٣ أسابيع على زواجها من كوكي ماروني.

ولفتت الصحيفة البريطانية في تقرير لها أن جينيفر لورانس وزوجها قاما بتاجير فيلا تحمل اسم manakada لمدة ٥ ليال مقابل ١٢ ألف دولار في الليلة، وكانت الجريدة العالمية قد كشفت أن الفيلا تطل على المحيط وتتمتع بحمام سباحة خاص وحديقة كبيرة.

وكانت النجمة العالمية الحاصلة على جائزة الأوسكار جينيفر لورانس، البالغة من العمر 29 عامًا، قد عقدت قرانها على حبيبها كوك ماروني، البالغ من العمر 34 عامًا، يوم السبت 19 أكتوبر، وذلك ضمن حفل زفاف حميمي، دعت إليه أفراد عائلتها وأصدقاءها المقربين، بالإضافة إلى صفوة عالم هوليوود، حيث لم يتجاوز عدد ضيوف الزفاف الـ 150 شخصا.