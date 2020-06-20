كريستين ستيوارت تجسد دور الأميرة ديانا

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن الاختيار، قد وقع على الممثلة والنجمة الأمريكية كريستين ستيوارت، لتجسد دور الأميرة ديانا، في فيلم جديد يحمل عنوان Spencer من إخراج التشيلي بابلو لارين، وسيقوم بتأليفه ستيفين نايت.

وتدور أحداث الفيلم حول «ديانا»، خلال أسبوع واحد، عندما قررت أن زواجها من ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز لم يكن موفقا وقررت الانفصال عنه.

Advertisements

وقال المخرج بابلو لارين لموقع Deadline: عادة يأتي الأمير ويجد الأميرة، ويدعوها لتصبح زوجته وفي النهاية تصبح ملكة.. هذه هي القصة الخيالية.. لكن عندما تقرر شخصية ما ألا تكون في المملكة، وتقول، أنا أفضل أن أكون نفسي، فهذا قرار كبير، حكاية خرافية مقلوبة.. وهذا هو الفيلم.

مخرج الفيلم أضاف قائلا: ستيوارت هي الاختيار المثالي وأعتقد أنها ستقوم بشيء مذهل ومثير للاهتمام في الوقت نفسه.

ومن أشهر أفلام كريستين ستيوارت، سلسلة The Twilight التي بدأت عام 2008، وفيلم Clouds of Sils Maria، وPersonal Shopper، وClouds of Sils Maria.