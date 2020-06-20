شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تحضيرات الموسم الرابع من "نصيبى وقسمتك" الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد صناع مسلسل "نصيبى وقسمتك" لبدء العمل على الجزء الرابع، وذلك خلال شهر يوليو المقبل، خاصة أن الفترة الحالية ينشغل فيعا العديد من صناع الدراما بقضاء إجازاتهم بالسفر داخل مصر إلى المدن الساحلية، على أن يتم الاستقرار على شكل القصة فى الجزء الرابع بعد عقد الاجتماعات الأولى بين صناع العمل.

وكان رجل الأعمال تامر مرسى، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد تعاقد مع شركة أرت ميكرز يمثلها المنتج أحمد عبد العاطى، على تقديم الجزء الرابع من مسلسل "نصيبى وقسمتك" بعد عرض الثالث على شاشة ON حيث شمل التعاقد وقتها تقديم مسلسل "لما كنا صغيرين" للفنانة ريهام حجاج وعرض فى شهر رمضان 2020.

وتم تقديم الجزء الثالث من "نصيبى وقسمتك" الذى يكتبه عمرو محمود ياسين، فى سبتمبر الماضى على طريقة الجزء الثانى من العمل وذلك من خلال 9 حكايات تعرض كل حكاية فى 5 حلقات مع الاستعانة بأبطال مختلفين ومخرج مختلفين فى كل حكاية، مع تناول العمل قصصة متنوعة حول المرأة ومشاكلها بشكل عام والزواج والطلاق.

وشارك فى بطولة حكايات الجزء الثالث كلاً من هبة مجدى وهانى عادل وعبير صبرى، وهنا شيحة، وملك قورة، شريف سلامة، ايمان العاصى، كريم قاسم، طارق صبرى، ميرنا نور الدين، نسرين أمين، سارة نخلة، هاجر أحمد، دنيا عبد العزيز، محمد الشرنوبى، هدى المفتى، نرمين الفقى، هبة عبد الغنى، ميدو عادل ورانيا منصور وعدد آخر من الفنانين.