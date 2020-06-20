شكرا لقرائتكم خبر عن خلال الإجازة الصيفية.. رامي إمام: يا ترى الصيف حيبقي عامل إيه في فترة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المخرج رامي عادل إمام، متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بمقطع فيديو جديد خلال قضائه إجازة الصيف، معلقا عليه: "يا تري الصيف حيبقي عامل ايه في الكورونا".

وظهر في مقطع الفيديو المخرج رامي إمام خلال استماعه بالإجارة الصيفية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيام، وقد لاقى تفاعلا كبيرا من قبل متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وفي وقت سابق، حكى المخرج رامى إمام موقفاً مضحكاً بين الزعيم عادل إمام، والفنان حمدى الميرغنى، في مسلسل فلانتينو، مشيرا إلى أن المشهد عبارة عن أن الزعيم أتى بالفنان حمدى الميرغنى لكى يعترف أمام "ميس عفاف" أنه السبب فى موقف معين.

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وتابع خلال لقائه ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامى رامى رضوان: "الأستاذ عادل متكلمش غير قليل، راح ضرب حمدي بالقلم على سهوة، ومكانش موجود في السيناريو، وكل اللوكيشن ضحكوا، وقاله: اخرس أنت حزمبل – مكنتش موجودة – وزود أنت عدو المجتمع".

واستكمل حمدى الميرغنى: "باسنى في راسى وقالي أوعى تكون زعلت، رغم إنى كنت ميت ضحك، دا الأستاذ عادل إمام له احترام في كل حاجة تاريخه وسنه ومقامه، وهو مش مطالب منه يعمل كده".