شكرا لقرائتكم خبر عن وريث هيثم أحمد زكى: نوافق على الاستعانة بمقتنيات الإمبراطور فى مسلسل محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر
وقال رامى، فى رسالة نقلها لـ"الخليج 365" محاميه المستشار بلال عبد الغنى، أن وكيله يوافق على الاستعانة بمقتنيات أحمد زكى شرط أن يكون العمل يليق بتاريخ وشعبية النجم الراحل.
وأعلن رامى عز الدين بركات رفضه تجسيد شخصية والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد، خاصة بعدما أعلن النجم محمد رمضان استعداده لتصوير عمل تليفزيونى عن حياة الراحل أحمد زكى.
وقال رامى عز الدين بركات فى رسالة نقلها لـ"الخليج 365" محاميه المستشار بلال علد الغنى، إن والده أيضا يرفض تجسيد شخصية زوجته هالة فؤاد فى أى عمل تليفزيونى، خاصة أنها ارتدت الحجاب قبل وفاتها وابتعدت عن الأضواء.
وقال المستشار بلال عبد الغنى، وكيل رامى عز الدين عز الدين بركات شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكى الوريث الشرعى له، إن الفنان محمد رمضان لم يخطرنا لعمل مسلسل عن حياة الإمبراطور، وإن وكيله رامى ينتظر إخطاره بالأمر حتى يقرر إن كان يوافق على العمل أو لا.
وأضاف عبد الغنى لـ"الخليج 365" أن وكيله رامى وضع شروطا للموافقة على تجسيد قصة حياة الراحل أحمد زكى أهمها أن يكون العمل يحترم تاريخ الإمبراطور أحمد زكى، وأن يطلع بنفسه على السيناريو حتى يبد رأيه فى الأمر.
وأضاف أن رامى يوافق بشكل مبدئى على أن يجسد محمد رمضان العمل ولا يوجد اعتراض على شخص رمضان، لكن لا بد أن يخطر الأسرة أولا كإجراء قانونى حفاظا على حق الورثة الشرعيين.
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