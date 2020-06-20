شكرا لقرائتكم خبر عن وريث هيثم أحمد زكى: نوافق على الاستعانة بمقتنيات الإمبراطور ‏فى مسلسل محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى رامى عز الدين بركات، الوريث الشرعى للفنان هيثم أحمد زكى، ‏موافقته على الاستعانة بمقتنيات الإمبراطور فى مسلسل محمد ‏رمضان الذى يجسد فيه قصة حياة الفتى الأسمر، وذلك شرط ‏الاطلاع على السيناريو والموافقة عليه.‏

وقال رامى، فى رسالة نقلها لـ"الخليج 365" محاميه المستشار بلال ‏عبد الغنى، أن وكيله يوافق على الاستعانة بمقتنيات أحمد زكى ‏شرط أن يكون العمل يليق بتاريخ وشعبية النجم الراحل.‏

وأعلن رامى عز الدين بركات رفضه تجسيد شخصية والدته الفنانة ‏الراحلة هالة فؤاد، خاصة بعدما أعلن النجم محمد رمضان استعداده ‏لتصوير عمل تليفزيونى عن حياة الراحل أحمد زكى.‏

وقال رامى عز الدين بركات فى رسالة نقلها لـ"الخليج 365" محاميه ‏المستشار بلال علد الغنى، إن والده أيضا يرفض تجسيد شخصية ‏زوجته هالة فؤاد فى أى عمل تليفزيونى، خاصة أنها ارتدت الحجاب ‏قبل وفاتها وابتعدت عن الأضواء.‏

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وقال المستشار بلال عبد الغنى، وكيل رامى عز الدين عز الدين ‏بركات شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكى الوريث الشرعى له، ‏إن الفنان محمد رمضان لم يخطرنا لعمل مسلسل عن حياة ‏الإمبراطور، وإن وكيله رامى ينتظر إخطاره بالأمر حتى يقرر إن ‏كان يوافق على العمل أو لا.‏

وأضاف عبد الغنى لـ"الخليج 365" أن وكيله رامى وضع شروطا ‏للموافقة على تجسيد قصة حياة الراحل أحمد زكى أهمها أن يكون ‏العمل يحترم تاريخ الإمبراطور أحمد زكى، وأن يطلع بنفسه على ‏السيناريو حتى يبد رأيه فى الأمر.‏

وأضاف أن رامى يوافق بشكل مبدئى على أن يجسد محمد رمضان ‏العمل ولا يوجد اعتراض على شخص رمضان، لكن لا بد أن يخطر ‏الأسرة أولا كإجراء قانونى حفاظا على حق الورثة الشرعيين.