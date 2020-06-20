شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عز الدين بركات: نرفض تجسيد شخصية أمى "هالة فؤاد" فى مسلسل الإمبراطور والان مع تفاصيل الخبر
وقال رامى عز الدين بركات فى رسالة نقلها لـ"الخليج 365" محاميه المستشار بلال علد الغنى إن والده أيضا يرفض تجسيد شخصية زوجته هالة فؤاد فى أى عمل تليفزيونى خاصة أنها ارتدت الحجاب قبل وفاتها وابتعدت عن الأضواء.
وقال المستشار بلال عبد الغنى وكيل رامى عز الدين عز الدين بركات شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكى والوريث الشرعى له، إن الفنان محمد رمضان لم يخطرنا لعمل مسلسل عن حياة الإمبراطور، أن وكيله رامى ينتظر إخطاره بالأمر حتى يقرر إن كان يوافق على العمل أولا.
وأضاف عبد الغنى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن وكيله رامى وضع شروطا للموافقة على تجسيد قصة حياة الراحل أحمد زكى أهمها أن يكون العمل يحترم تاريخ الإمبراطور أحمد زكى، وان يطلع بنفسه على السيناريو حتى يبد رأيه فى الأمر .
وأضاف أن رامى يوافق بشكل مبدأى على أن يجسد محمد رمضان العمل ولا يوجد اعتراض على شخص رمضان لكن لابد أن يخطر الأسرة أولا كإجراء قانونى حفاظا على حق الورثة الشرعيين .
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