شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عز الدين بركات: نرفض تجسيد شخصية أمى "هالة فؤاد" فى مسلسل الإمبراطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رامى عز الدين بركات رفضه تجسيد شخصية والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد، خاصة بعدما أعلن النجم محمد رمضان استعداده ‏لتصوير عمل تليفزيونى عن حياة الراحل أحمد زكى.‏

وقال رامى عز الدين بركات فى رسالة نقلها لـ"الخليج 365" محاميه المستشار بلال علد الغنى إن والده أيضا يرفض تجسيد شخصية ‏زوجته هالة فؤاد فى أى عمل تليفزيونى خاصة أنها ارتدت الحجاب قبل وفاتها وابتعدت عن الأضواء.‏

وقال المستشار بلال عبد الغنى وكيل رامى عز الدين عز الدين بركات شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكى والوريث الشرعى له، إن ‏الفنان محمد رمضان لم يخطرنا لعمل مسلسل عن حياة الإمبراطور، أن وكيله رامى ينتظر إخطاره بالأمر حتى يقرر إن كان يوافق ‏على العمل أولا.‏

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وأضاف عبد الغنى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن وكيله رامى وضع شروطا للموافقة على تجسيد قصة حياة الراحل أحمد ‏زكى أهمها أن يكون العمل يحترم تاريخ الإمبراطور أحمد زكى، وان يطلع بنفسه على السيناريو حتى يبد رأيه فى الأمر .‏

وأضاف أن رامى يوافق بشكل مبدأى على أن يجسد محمد رمضان العمل ولا يوجد اعتراض على شخص رمضان لكن لابد أن يخطر ‏الأسرة أولا كإجراء قانونى حفاظا على حق الورثة الشرعيين .‏