شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق هيثم أحمد زكى يشترط على محمد رمضان الاطلاع على سيناريو "الإمبراطور" ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بلال عبد الغنى وكيل رامى عز الدين عز الدين بركات شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكى والوريث ‏الشرعى له، إن الفنان محمد رمضان لم يخطرنا لعمل مسلسل عن حياة الإمبراطور، أن وكيله رامى ينتظر إخطاره بالأمر ‏حتى يقرر إن كان يوافق على العمل أولا.‏

وأضاف عبد الغنى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن وكيله رامى وضع شروطا للموافقة على تجسيد قصة حياة ‏الراحل أحمد زكى أهمها أن يكون العمل يحترم تاريخ الإمبراطور أحمد زكى، وان يطلع بنفسه على السيناريو حتى يبد ‏رأيه فى الأمر .‏

وأضاف أن رامى يوافق بشكل مبدأى على أن يجسد محمد رمضان العمل ولا يوجد اعتراض على شخص رمضان لكن ‏لابد أن يخطر الأسرة أولا كإجراء قانونى حفاظا على حق الورثة الشرعيين .‏

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من ناحية أخرى، دأ المؤلف والسيناريست الكبير بشير الديك، في كتابة المعالجة الدرامية لقصة حياة أحمد زكى، ‏للمسلسل الذى يقوم ببطولته النجم محمد رمضان للعرض في موسم رمضان المقبل، ولم يستقر صناع العمل على الاسم ‏النهائى للمسلسل رغم إعلان العمل بعنوان "الإمبراطور"، لكن سيتم تغييره إلى اسم آخر، وهناك جلسات عمل بين بطل ‏العمل والمؤلف للوقوف على التفاصيل النهائية والخطوط العريضة للعمل‎.‎

ولم يتم التعاقد مع مخرج للمسلسل حتى الآن رغم ترشيح أسماء من المخرجين الكبار منهم المخرجة كاملة أبو ذكرى ‏ومحمد شاكر خضير‎.‎