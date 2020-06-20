شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق هيثم أحمد زكى يشترط على محمد رمضان الاطلاع على سيناريو "الإمبراطور" والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف عبد الغنى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن وكيله رامى وضع شروطا للموافقة على تجسيد قصة حياة الراحل أحمد زكى أهمها أن يكون العمل يحترم تاريخ الإمبراطور أحمد زكى، وان يطلع بنفسه على السيناريو حتى يبد رأيه فى الأمر .
وأضاف أن رامى يوافق بشكل مبدأى على أن يجسد محمد رمضان العمل ولا يوجد اعتراض على شخص رمضان لكن لابد أن يخطر الأسرة أولا كإجراء قانونى حفاظا على حق الورثة الشرعيين .
من ناحية أخرى، دأ المؤلف والسيناريست الكبير بشير الديك، في كتابة المعالجة الدرامية لقصة حياة أحمد زكى، للمسلسل الذى يقوم ببطولته النجم محمد رمضان للعرض في موسم رمضان المقبل، ولم يستقر صناع العمل على الاسم النهائى للمسلسل رغم إعلان العمل بعنوان "الإمبراطور"، لكن سيتم تغييره إلى اسم آخر، وهناك جلسات عمل بين بطل العمل والمؤلف للوقوف على التفاصيل النهائية والخطوط العريضة للعمل.
ولم يتم التعاقد مع مخرج للمسلسل حتى الآن رغم ترشيح أسماء من المخرجين الكبار منهم المخرجة كاملة أبو ذكرى ومحمد شاكر خضير.
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