شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف شعبان يرفض تجسيد حياة الإمبراطور فى مسلسل تليفزيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الفنان يوسف شعبان، إنه يرفض تجسيد حياة الفنان الراحل أحمد زكي، فى عمل درامي فى الوقت الراهن، بعدما أعلن النجم محمد ‏رمضان تجسيد شخصية زكى فى عمل يحمل اسم "الإمبراطور".‏

وأضاف الفنان القدير يوسف شعبان خلال تصريحات إعلامية، اليوم الجمعة، إن تحويل قصة حياة أحمد زكي لمسلسل تلفزيونى ، ‏جاءت في وقت مبكر جدًا، والأجيال الموجودة حاليا عايشت الفتى الأسمر وأخشى ألا يكون العمل محل اهتمام المشاهدين فى الوقت ‏الحالى.‏

وأوضح شعبان أنه يفضل تأجيل هذا المسلسل لعدّة سنوات، ليكون الجمهور المستهدف وقتها، هو الجمهور الذي لم يُعاصر أحمد ‏زكي‎.‎

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من ناحية أخرى بدأ المؤلف والسيناريست الكبير بشير الديك، في كتابة المعالجة الدرامية لقصة حياة أحمد ‏زكى، للمسلسل الذى يقوم ببطولته النجم محمد رمضان للعرض في موسم رمضان المقبل، ولم يستقر صناع ‏العمل على الاسم النهائى للمسلسل رغم إعلان العمل بعنوان "الإمبراطور"، لكن سيتم تغييره إلى اسم آخر، ‏وهناك جلسات عمل بين بطل العمل والمؤلف للوقوف على التفاصيل النهائية والخطوط العريضة للعمل‎.‎

ولم يتم التعاقد مع مخرج للمسلسل حتى الآن رغم ترشيح أسماء من المخرجين الكبار منهم المخرجة كاملة ‏أبو ذكرى ومحمد شاكر خضير‎.‎