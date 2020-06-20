شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف شعبان يرفض تجسيد حياة الإمبراطور فى مسلسل تليفزيونى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأضاف الفنان القدير يوسف شعبان خلال تصريحات إعلامية، اليوم الجمعة، إن تحويل قصة حياة أحمد زكي لمسلسل تلفزيونى ، جاءت في وقت مبكر جدًا، والأجيال الموجودة حاليا عايشت الفتى الأسمر وأخشى ألا يكون العمل محل اهتمام المشاهدين فى الوقت الحالى.
وأوضح شعبان أنه يفضل تأجيل هذا المسلسل لعدّة سنوات، ليكون الجمهور المستهدف وقتها، هو الجمهور الذي لم يُعاصر أحمد زكي.
من ناحية أخرى بدأ المؤلف والسيناريست الكبير بشير الديك، في كتابة المعالجة الدرامية لقصة حياة أحمد زكى، للمسلسل الذى يقوم ببطولته النجم محمد رمضان للعرض في موسم رمضان المقبل، ولم يستقر صناع العمل على الاسم النهائى للمسلسل رغم إعلان العمل بعنوان "الإمبراطور"، لكن سيتم تغييره إلى اسم آخر، وهناك جلسات عمل بين بطل العمل والمؤلف للوقوف على التفاصيل النهائية والخطوط العريضة للعمل.
ولم يتم التعاقد مع مخرج للمسلسل حتى الآن رغم ترشيح أسماء من المخرجين الكبار منهم المخرجة كاملة أبو ذكرى ومحمد شاكر خضير.
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