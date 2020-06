شكرا لقرائتكم خبر عن دور العرض تعيد ثمن التذاكر للجمهور بعد تعذر افتتاحها فى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع فارايتى عن إعلان مسئولى الصحة فى مقاطعة لوس أنجلوس يوم الخميس أنه سيتم السماح بإعادة فتح الحانات ومصانع النبيذ وصالونات الوشم، لكن المقاطعة لاتزال لا تسمح بإعادة فتح دور السينما، على الرغم من أن مسئولى الصحة فى كاليفورنيا أصدروا إرشادات تسمح بفتح المسارح فى جميع أنحاء الولاية قبل أكثر من أسبوع.

ولم يقدم مسئولو المقاطعة أى تفسير لاستبعاد المسارح من أمر إعادة الفتح، وتأتى هذه الأخبار بمثابة خيبة أمل لدور السينما التى كانت تعتزم إعادة افتتاحها بعرض فيلم "Babyteeth" وفيلم "The Unbearable Lightness of Being".

Advertisements

وقال كريستيان ميولى مالك سينمات Arena Cinelounge إنه سيقوم برد قيمة التذاكر للجمهور، مؤكدا أنه يضع صحة وسلامة العامة فى أولوياته القصوى.

وفى سياق متصل كان موقع هوليوود ريبورتر كشف عن موعد فتح سلسلة دور العرض العالمية Cineworld أبوابها للجمهور في أوروبا بداية من الأسبوع المقبل، إضافة إلى قيامها بفتح دور العرض التي تملكها في أمريكا وبريطانيا يوم 10يوليو المقبل بما في ذلك سلسلة Regal التي تتبع Cineworld.

وقالت إدارة دور السينما إنها وضعت العديد من التغييرات بما يتلاءم مع الوضع الجديد بعد تفشي فيروس كورونا واستثمرت في مجال التكنولوجيا لضمان التباعد الاجتماعي وتجنب الحشود في السينمات.