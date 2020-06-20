شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة المسلسل الإسباني Eilte تستعرض جمالها في مجموعة صور جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية Danna Paola، نجمة المسلسل الإسباني Elite، متابعيها وجمهورها، بمجموعة صور جديدة لها في كامل جمالها وإناقتها.
وظهرت النجمة صاحبة الـ 22، عاما، في الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وهي في كامل جمالها بعد ان التقطت الصور من جهاز الكمبيوتر الخاص بها، وسرعان ما استقبلت عدد كبير من التلعيقات والاعجابات خلال وقت قصير.
وعلى جانب آخر، أعلنت شبكة نيتفلكس عن تجديد مسلسل الدراما الشبابى الأسبانى Elite ، من خلال فيديو لأبطال العمل، وهم يعلنون الأمر، وصرح بعض من أبطال العمل فى الفيديو أنهم استلموا سكريبت الموسم الجديد، واكدوا أنه على المشاهدين الاستعداد لأن الموسم الجديد سكون غير متوقع، ويتمنون لو يمكنهم رؤية وجوه المتابعين أثناء مشاهدة العمل الجديد، كما أكد أبطال العمل أنهم متحمسين لرؤية "عمر" بـ زى المدرسة، بعد أن تم قبوله مع نهاية أحدث الموسم الثالث.
يذكر أن المسلسل الإسبانى Elite حصل على تقييمات 7.6 عبر موقعIMDB، وقامت هذه الشخصيات ببطولة الموسم الثالث من العمل: صموئيل (إيزان إسكاميلا)، كريستيان (ميجيل هيران)، جوزمان (ميجيل برناردو)، لو (دانا باولا)، ناديا (مينا الهاماني)، كارلا (إستير إكسبوسيتو)، بولو أندر (آرون بايبر) وعمر (عمر أيوسو)، كايتانا (جورجينا أموروس)، ريبيكا (كلوديا سالاس)، وفاليريو (جورج لوبيز).
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