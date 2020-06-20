شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة المسلسل الإسباني Eilte تستعرض جمالها في مجموعة صور جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية Danna Paola، نجمة المسلسل الإسباني Elite، متابعيها وجمهورها، بمجموعة صور جديدة لها في كامل جمالها وإناقتها.

وظهرت النجمة صاحبة الـ 22، عاما، في الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وهي في كامل جمالها بعد ان التقطت الصور من جهاز الكمبيوتر الخاص بها، وسرعان ما استقبلت عدد كبير من التلعيقات والاعجابات خلال وقت قصير.

وعلى جانب آخر، أعلنت شبكة نيتفلكس عن تجديد مسلسل الدراما الشبابى الأسبانى Elite ، من خلال فيديو لأبطال العمل، وهم يعلنون الأمر، وصرح بعض من أبطال العمل فى الفيديو أنهم استلموا سكريبت الموسم الجديد، واكدوا أنه على المشاهدين الاستعداد لأن الموسم الجديد سكون غير متوقع، ويتمنون لو يمكنهم رؤية وجوه المتابعين أثناء مشاهدة العمل الجديد، كما أكد أبطال العمل أنهم متحمسين لرؤية "عمر" بـ زى المدرسة، بعد أن تم قبوله مع نهاية أحدث الموسم الثالث.

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