شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة: بدأت أمل من القعدة.. شنوه الحل؟ لا سفر ولا بحر ولا أجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة التونسية لطيفة عن شعورها بالملل بسبب العزل المنزلى الذى فرضه علينا فيروس كورونا، وأنها لأول مرة منذ سنوات طويلة تقضى الصيف بدون حفلات، وطلبت من جمهورها اقتراحات لشغل وقتها والخروج من تلك الحالة.

وكتبت الفنانة التونسية لطيفة، عبر حسابها بموقع تويتر: "أنا بصراحة ابتديت أمل من القعدة ومش عارفة أخذ أى قرار من سنين طويلة ماقضيتش الصيف بدون حفلات. شنوه الحل؟ لا سفر ولا بحر ولا اجازة؟ أعطونى اقتراحات.. الله يصبرنا".

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لطيفة

وكانت الفنانة التونسية لطيفة نشرت فيديو نت قبل تحاول الاستماع بقضاء العزل المنزلى، حيث تقوم بعمل باديكير ومانيكير لوالدتها تحت أشعة الشمس.

ونشرت الفنانة لطيفة فيديو عبر حسابها بموقع تويتر، قائلة: "قولولي بتعملوا إيه في الحظر.. أنا بستمتع بالحظر مع أمي وبعملها باديكير ومانيكي ومستمتعين بالشمس اكتبولي واحكولي بتقضوا وقتكم في الحظر إزاي".

وطرحت النجمة التونسية لطيفة أحدث أغنياتها الجديدة التى تحمل اسم "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتى صورتها على طريقة فيديو كليب، وهى من كلمات ياسين الحمزاوى وألحان وتوزيع أمين القلسى، لبث روح الأمل عند الناس بسبب الأزمة التى يمر بها العالم بعد انتشار فيروس كورونا.