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شكرا لقرائتكم خبر عن فى أسبوع واحد.. كليب TROLLZ يحصد أكثر من 111 مليون مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم النجمة العالمية نيكى ميناج بتحقيق النجاحات بكل عمل غنائى تطلقه وهو ما حدث بالفعل بمجرد أن أطلقت كليب "TROLLZ" مع نجم الراب الأمريكى سيكس ناين البالغ من العمر 24 عاما، وهو العمل الذى حقق نجاحا كبيرا حول العالم.
من الكليب
واستطاع كليب " TROLLZ " أن يحقق خلال أسبوع واحد فقط من إطلاقه أكثر من 111 مليون مشاهدة، وذلك علي موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" وهى بالتأكيد نسبة مشاهدة مذهلة في وقت قصير، وحصد العمل سلسلة طويلة من الإشادات من قبل المعنيين بالموسيقى والغناء حول العالم، مؤكدين أن تعاون الثنائى كان حقا مذهل للملايين حول العالم.
يذكر أن نيكى ميناج أثارت ضجة فور ظهورها بالكليب وذلك بسبب إطلالاتها المثيرة التى فاجأت بها عشاقها ومحبيها، ولكي تكمل ميناج إطلالاتها المذهلة فكان عليها أن تختار عدد من "البواريك" الشعر المستعار ذا التصميمات الخاطفة للأنظار و التي ابتعدت تماما عن الشكل التقليدي .
من الكليب
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