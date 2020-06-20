آخرهم لـ اَمال ماهر.. أغاني حذفت من "يوتيوب" بسبب حقوق الملكية الفكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رودينا خيري:

قامت إدارة موقع "يوتيوب" بحذف أغنية "اللي قادرة" غناء آمال ماهر وكلمات نادر عبدالله، وألحان وتوزيع خالد عز، وهي أغنية تتر مسلسل ليه لأ الذي يُعرض حصريا عبر شاهد، وذلك بعدما تخطت الأغنية الـ7 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب منذ طرحها يوم 27 أبريل الماضى، ولم يتضح سبب حذفها حتى الآن.

اَمال ماهر ليست الحالة الوحيدة، فهناك العديد من أغاني النجوم تعرضت لنفس الحالة، لعدة أسباب من بينها الإبلاغ عن حقوق الملكية لشخص ما أو شركة ما أو لأسباب أخرى.

وفي هذا الصدد يرصد لكم الخليج 365 أهم الأغاني التي تم حذفها من موقع يوتيوب لأسباب يتعلق بعضها بحقوق الملكية .

- أغنية "عود البطل"

طرح مطربا المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال أغنية "عود البطل" في يوم الإثنين الموافق 2 من شهر مارس الماضي على موقع يوتيوب، وتصدرت الأغنية آنذاك تريندات السوشيال ميديا، وحققت 7 ملايين مشاهدة بعد مرور يوم واحد من طرحها ولكن بعد مروراليوم الاول من طرحها قامت إدارة موقع يوتيوب بحذفها لأسباب تعلقت بحقوق ملكية إحدى الشركات التى قدمت بلاغ ضد الأغنية، حيث اتهم مطرب المهرجانات حسن جاكسون المطربان عمر كمال وحسن شاكوش بسرقة لحن وبعض كلمات مهرجان "خطفتنى"، ولكن سرعان ما عادت الأغنية مرة أخرى على موقع يوتيوب وذلك بعد مرور بضعة ساعات من حذفها، الأغنية من توزيع إسلام ساسو، كلمات مصطفى حدوتة.

- أغنية "يا جمالها"

طرح الفنان حمادة هلال أغنية "يا جمالها" في عيد الفطر الماضي عبر قناته الرسمية على موقع" يوتيوب"، واحتلت الأغنية آنذاك المركز الأول بقائمة التريند على اليوتيوب، ولكن سرعان ما قامت إدارة موقع يوتيوب بحذف الاغنية وذلك بعد إطلاقها ببضعة ساعات، ويرجع السبب في ذلك لوجود حقوق ملكية لصالح إحدى الشركات. وبعد مرور يومين من حذفها سرعان ما عادت الأغنية مرة أخرى على موقع يوتيوب. الأغنية من كلمات ماجد صبرى وتوزيع مادو صالح وجيتارشريف فهمى وإخراج أحمد عاطف.

- أغنية "إنساي"

طُرحت أغنية إنساي لمحمد رمضان وسعد لمجرد في 18 يوليو عام 2019 وبعد طرحها ببضعة أشهر، قامت الشركة المنتجة بحذفها من على موقعها وكذلك من على يوتيوب محمد رمضان بعد تخطيها الــ170 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وذلك بسبب انتهاك فيديو الأغنية لحقوق شركة Lucky Light Movie Music حسب ما كتب على الفيديو المحذوف

ولكن بعد مرور 23 يوما من حذف الأغنية، عادت الأغنية مرة أخرى على موقع يوتيوب.

أغنية إنساى من كلمات فرغلي بلاكس والشبكشي وموبيزي، وألحان سعد لمجرد ومن إخراج حسام الحسيني، وتكلفة تصويرها قد بلغت حوالي نصف مليون دولار.

- أغنية "سلام"

طُرحت أغنية سلام للمطرب سعد لمجرد في يوم الأحد الموافق 21 أكتوبر عام 2019، وبمجرد طرح الأغنية حققت أكثر من مليوني مشاهدة في أقل من 24 ساعة، وتصدرت تريند رقم 2 على اليوتيوب. ولكن في اليوم التالي من طرحها قامت إدارة موقع "يوتيوب" بحذف الأغنية. وكان السبب وراء ذلك هو التبليغ الذي قام به الفنان الأمازيغي هشام تلمودي، والذي قال إنه يمتلك حقوق جزء من الأغنية وهو الجزء الذي يدمج فيه سعد بين الموسيقى المعاصرة والأحواش، وهي موسيقى فلكلورية أمازيغية ولكن سرعان ما عادت الأغنية مرة أخرى بعد يوم من حذفها على اليويتوب بعدما قدم ملحن الأغنية وموزعها محسن تيزاف إثبات بملكيته للحقوق في استعمال الجزء الأمازيغي من المالك للحقوق الأصلية، وهي "شركة تامزا فيزيون" وقام بإرسال كافة الوثائق اللازمة لليوتيوب، فعادت الأغنية مرة أخرى على اليوتيوب.

- أغنية " وقفة ناصية زمان"

طرح الفنان أحمد مكي أغنية "وقفة ناصية زمان" يوم 14 ديسمبر عام 2017 حيث تصدرت الأغنية آنذاك تريند البحث فور طرحها والتي كانت قد تخطت الـ15 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب بعد مرور شهرين من طرحها. وفي عام 2018 قامت إدارة موقع يوتيوب بحذف الأغنية، وكان السبب وراء الحذف هو امتلاك شركة "أوديام" حقوق الملكية الفكرية، وأن الأغنية تم اقتباسها من أغنية أجنبية بعنوان "The Truth" من أداء المطربة الأيرلندية روازين مورفي، والتى تم طرحها عام 1999. ولكن عادت الأغنية في شهر مارس عام 2018 إلى موقع "يوتيوب" مرة أخرى، وذلك بعدما قام الفنان أحمد مكى بإرسال كافة الأوراق الرسمية التى تثبت حقوقه الملكية الفكرية للأغنية إلى موقع اليوتيوب.

أغنية "وقفة ناصية زمان" من كلمات أحمد مكي، ومن ألحان وتوزيع آدم الشريف، وهندسة صوتية طاهر صالح وشاركت هدى السنباطي في غناء الأغنية.

- أغنية "رمضان كريم يا حلب"

طرح المطرب هاني شاكر أغنية "رمضان كريم يا حلب" إهداء إلي الشعب السوري الشقيق في شهر يونيو عام 2016. ولكن سرعان ما قام موقع "يويتوب" بحذفها آنذاك بسبب ادعاء إحدى الشركات الوهمية السورية امتلاك حقوق طبع ونشر للقطة فى الفيديو لا تتعدى 3 ثوان لمشهد مدفع الإفطار، ولكن سرعان ما عادت الأغنية مرة أخرى إلى موقع يوتيوب، وذلك بعدما قام الفنان هاني شاكر بإعادة مونتاج الأغنية وحذف هذه اللقطة من الفيديو الجديد، وطرحها مرة أخرى على قناته بـموقع "يوتيوب". أغنية رمضان كريم يا حلب من كلمات محمد صلاح، وألحان وتوزيع الموسيقار محمد ضياء، مهندس صوت ياسر أنور.

أغنية " كل يوم تحلو "

طرح المطرب إيهاب توفيق أغنيته " كل يوم تحلو" وذلك في شهر يوليو عام 2016 والتي تم تصويرها في لوس أنجلوس ولكنها لم تحقق النجاح المنتظر آنذاك ولاقت الكثير من الهجوم بسبب الموديل، التي رقصت بطريقة جريئة في كليب الأغنية، ولم يرصد المخرج إلا مناطق مثيرة بجسدها، ما دفع الجمهور آنذاك إلى توجيه اللوم للمطرب إيهاب توفيق. ولكن بعد مرور وقت قليل من طرحها حذفت أغنية كل يوم تحلو" مرتين. وقد رجع سبب الحذف في المرة الأولى إلى حقوق الملكية الفكرية بعد أن قامت إحدى شركات الإنتاج بتقديم شكوى لليوتيوب تؤكد فيها أن فكرة أغنية إيهاب توفيق مسروقة. لكن بعد ساعات من حذف الأغنية في المرة الأولى سرعان ما عادت إلى اليوتيوب. أما السبب وراء حذفها في المرة الثانية لم يتم الإعلان عنه ولكن ترددت الكثير من الشائعات وراء سبب الحذف من بينها أن الأغنية تحتوي على مشاهد جريئة. أغنية "كل يوم يحلو" من كلمات ملاك عادل، ألحان توزيع محمد يحيى، هندسة صوتية ياسر أنور، مدير التصوير كريس براون، إخراج سليم سموع.

- نشيد "موطني"

طرحت الفنانة اللبنانية إليسا نشيد "موطني" في شهر أبريل عام 2015، الذي كان قد تخطى حاجز المليون مشاهدة على موقع يوتيوب بعد طرحه بأسبوع واحد فقط، ولكن سرعان ما حذف النشيد من اليوتيوب بعد مرور فترة قليلة من طرحه وترددت الشائعات آنذاك حول سبب الحذف، وقيل أن السبب هو اتهام المطرب مراد السويطى للنجمة اللبنانية إليسا بسرقة توزيع نشيد "موطني" وطرحه دون الرجوع له، ولكن إليسا نفت ذلك حينها، وأرجعت سبب حذف النشيد إلى وجود عطل فني أدى إلى حذفه من اليوتيوب، ولكن سرعان ما تم إعادة عرضه من جديد إلى موقع يوتيوب.

جدير بالذكرأن نشيد "موطنى" قام بغنائه العديد من المطربين وأعادت إليسا تقديمه بتوزيع وميكس ناصر الأسعد وهو للشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان، ومن ألحان الموسيقار اللبناني محمد فليفل، وكان نشيد موطنى نشيدا وطنيّا رسميًّا لفلسطين عام 1934 وتحديدًا مع بداية الثورة الفلسطينية، كما كان أيضًا نشيدًا وطنيًّا رسميًّا للعراق عقب غزو الولايات المتحدة الأمريكية لها في عام 2003.

Advertisements

كتبت- رودينا خيري:

قامت إدارة موقع "يوتيوب" بحذف أغنية "اللي قادرة" غناء آمال ماهر وكلمات نادر عبدالله، وألحان وتوزيع خالد عز، وهي أغنية تتر مسلسل ليه لأ الذي يُعرض حصريا عبر شاهد، وذلك بعدما تخطت الأغنية الـ7 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب منذ طرحها يوم 27 أبريل الماضى، ولم يتضح سبب حذفها حتى الآن.

اَمال ماهر ليست الحالة الوحيدة، فهناك العديد من أغاني النجوم تعرضت لنفس الحالة، لعدة أسباب من بينها الإبلاغ عن حقوق الملكية لشخص ما أو شركة ما أو لأسباب أخرى.

وفي هذا الصدد يرصد لكم الخليج 365 أهم الأغاني التي تم حذفها من موقع يوتيوب لأسباب يتعلق بعضها بحقوق الملكية .

- أغنية "عود البطل"

طرح مطربا المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال أغنية "عود البطل" في يوم الإثنين الموافق 2 من شهر مارس الماضي على موقع يوتيوب، وتصدرت الأغنية آنذاك تريندات السوشيال ميديا، وحققت 7 ملايين مشاهدة بعد مرور يوم واحد من طرحها ولكن بعد مروراليوم الاول من طرحها قامت إدارة موقع يوتيوب بحذفها لأسباب تعلقت بحقوق ملكية إحدى الشركات التى قدمت بلاغ ضد الأغنية، حيث اتهم مطرب المهرجانات حسن جاكسون المطربان عمر كمال وحسن شاكوش بسرقة لحن وبعض كلمات مهرجان "خطفتنى"، ولكن سرعان ما عادت الأغنية مرة أخرى على موقع يوتيوب وذلك بعد مرور بضعة ساعات من حذفها، الأغنية من توزيع إسلام ساسو، كلمات مصطفى حدوتة.

- أغنية "يا جمالها

طرح الفنان حمادة هلال أغنية "يا جمالها" في عيد الفطر الماضي عبر قناته الرسمية على موقع" يوتيوب"، واحتلت الأغنية آنذاك المركز الأول بقائمة التريند على اليوتيوب، ولكن سرعان ما قامت إدارة موقع يوتيوب بحذف الاغنية وذلك بعد إطلاقها ببضعة ساعات، ويرجع السبب في ذلك لوجود حقوق ملكية لصالح إحدى الشركات. وبعد مرور يومين من حذفها سرعان ما عادت الأغنية مرة أخرى على موقع يوتيوب. الأغنية من كلمات ماجد صبرى وتوزيع مادو صالح وجيتارشريف فهمى وإخراج أحمد عاطف.

- أغنية "إنساي"

طُرحت أغنية إنساي لمحمد رمضان وسعد لمجرد في 18 يوليو عام 2019 وبعد طرحها ببضعة أشهر، قامت الشركة المنتجة بحذفها من على موقعها وكذلك من على يوتيوب محمد رمضان بعد تخطيها الــ170 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وذلك بسبب انتهاك فيديو الأغنية لحقوق شركة Lucky Light Movie Music حسب ما كتب على الفيديو المحذوف.

ولكن بعد مرور 23 يوما من حذف الأغنية، عادت الأغنية مرة أخرى على موقع يوتيوب.

أغنية إنساى من كلمات فرغلي بلاكس والشبكشي وموبيزي، وألحان سعد لمجرد ومن إخراج حسام الحسيني، وتكلفة تصويرها قد بلغت حوالي نصف مليون دولار.

- أغنية "سلام"

طُرحت أغنية سلام للمطرب سعد لمجرد في يوم الأحد الموافق 21 أكتوبر عام 2019، وبمجرد طرح الأغنية حققت أكثر من مليوني مشاهدة في أقل من 24 ساعة، وتصدرت تريند رقم 2 على اليوتيوب. ولكن في اليوم التالي من طرحها قامت إدارة موقع "يوتيوب" بحذف الأغنية. وكان السبب وراء ذلك هو التبليغ الذي قام به الفنان الأمازيغي هشام تلمودي، والذي قال إنه يمتلك حقوق جزء من الأغنية وهو الجزء الذي يدمج فيه سعد بين الموسيقى المعاصرة والأحواش، وهي موسيقى فلكلورية أمازيغية ولكن سرعان ما عادت الأغنية مرة أخرى بعد يوم من حذفها على اليويتوب بعدما قدم ملحن الأغنية وموزعها محسن تيزاف إثبات بملكيته للحقوق في استعمال الجزء الأمازيغي من المالك للحقوق الأصلية، وهي "شركة تامزا فيزيون" وقام بإرسال كافة الوثائق اللازمة لليوتيوب، فعادت الأغنية مرة أخرى على اليوتيوب.

- أغنية " وقفة ناصية زمان"

طرح الفنان أحمد مكي أغنية "وقفة ناصية زمان" يوم 14 ديسمبر عام 2017 حيث تصدرت الأغنية آنذاك تريند البحث فور طرحها والتي كانت قد تخطت الـ15 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب بعد مرور شهرين من طرحها. وفي عام 2018 قامت إدارة موقع يوتيوب بحذف الأغنية، وكان السبب وراء الحذف هو امتلاك شركة "أوديام" حقوق الملكية الفكرية، وأن الأغنية تم اقتباسها من أغنية أجنبية بعنوان "The Truth" من أداء المطربة الأيرلندية روازين مورفي، والتى تم طرحها عام 1999. ولكن عادت الأغنية في شهر مارس عام 2018 إلى موقع "يوتيوب" مرة أخرى، وذلك بعدما قام الفنان أحمد مكى بإرسال كافة الأوراق الرسمية التى تثبت حقوقه الملكية الفكرية للأغنية إلى موقع اليوتيوب.

أغنية "وقفة ناصية زمان" من كلمات أحمد مكي، ومن ألحان وتوزيع آدم الشريف، وهندسة صوتية طاهر صالح وشاركت هدى السنباطي في غناء الأغنية.

- أغنية "رمضان كريم يا حلب"

طرح المطرب هاني شاكر أغنية "رمضان كريم يا حلب" إهداء إلي الشعب السوري الشقيق في شهر يونيو عام 2016. ولكن سرعان ما قام موقع "يويتوب" بحذفها آنذاك بسبب ادعاء إحدى الشركات الوهمية السورية امتلاك حقوق طبع ونشر للقطة فى الفيديو لا تتعدى 3 ثوان لمشهد مدفع الإفطار، ولكن سرعان ما عادت الأغنية مرة أخرى إلى موقع يوتيوب، وذلك بعدما قام الفنان هاني شاكر بإعادة مونتاج الأغنية وحذف هذه اللقطة من الفيديو الجديد، وطرحها مرة أخرى على قناته بـموقع "يوتيوب". أغنية رمضان كريم يا حلب من كلمات محمد صلاح، وألحان وتوزيع الموسيقار محمد ضياء، مهندس صوت ياسر أنور.

أغنية " كل يوم تحلو "

طرح المطرب إيهاب توفيق أغنيته " كل يوم تحلو" وذلك في شهر يوليو عام 2016 والتي تم تصويرها في لوس أنجلوس ولكنها لم تحقق النجاح المنتظر آنذاك ولاقت الكثير من الهجوم بسبب الموديل، التي رقصت بطريقة جريئة في كليب الأغنية، ولم يرصد المخرج إلا مناطق مثيرة بجسدها، ما دفع الجمهور آنذاك إلى توجيه اللوم للمطرب إيهاب توفيق. ولكن بعد مرور وقت قليل من طرحها حذفت أغنية كل يوم تحلو" مرتين. وقد رجع سبب الحذف في المرة الأولى إلى حقوق الملكية الفكرية بعد أن قامت إحدى شركات الإنتاج بتقديم شكوى لليوتيوب تؤكد فيها أن فكرة أغنية إيهاب توفيق مسروقة. لكن بعد ساعات من حذف الأغنية في المرة الأولى سرعان ما عادت إلى اليوتيوب. أما السبب وراء حذفها في المرة الثانية لم يتم الإعلان عنه ولكن ترددت الكثير من الشائعات وراء سبب الحذف من بينها أن الأغنية تحتوي على مشاهد جريئة. أغنية "كل يوم يحلو" من كلمات ملاك عادل، ألحان توزيع محمد يحيى، هندسة صوتية ياسر أنور، مدير التصوير كريس براون، إخراج سليم سموع.

- نشيد "موطني"

طرحت الفنانة اللبنانية إليسا نشيد "موطني" في شهر أبريل عام 2015، الذي كان قد تخطى حاجز المليون مشاهدة على موقع يوتيوب بعد طرحه بأسبوع واحد فقط، ولكن سرعان ما حذف النشيد من اليوتيوب بعد مرور فترة قليلة من طرحه وترددت الشائعات آنذاك حول سبب الحذف، وقيل أن السبب هو اتهام المطرب مراد السويطى للنجمة اللبنانية إليسا بسرقة توزيع نشيد "موطني" وطرحه دون الرجوع له، ولكن إليسا نفت ذلك حينها، وأرجعت سبب حذف النشيد إلى وجود عطل فني أدى إلى حذفه من اليوتيوب، ولكن سرعان ما تم إعادة عرضه من جديد إلى موقع يوتيوب.

جدير بالذكرأن نشيد "موطنى" قام بغنائه العديد من المطربين وأعادت إليسا تقديمه بتوزيع وميكس ناصر الأسعد وهو للشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان، ومن ألحان الموسيقار اللبناني محمد فليفل، وكان نشيد موطنى نشيدا وطنيّا رسميًّا لفلسطين عام 1934 وتحديدًا مع بداية الثورة الفلسطينية، كما كان أيضًا نشيدًا وطنيًّا رسميًّا للعراق عقب غزو الولايات المتحدة الأمريكية لها في عام 2003.