صورة| علي ربيع لـ"مكي": "كل سنة وانت طيب يابن منطقتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:

نشر الفنان علي ربيع صورة تجمعه بأوس أوس وأحمد مكي، عبر حسابه على إنستجرام، احتفالا بعيد ميلاد الأخير.



وعلق ربيع على الصورة: "كل سنة وأنت طيب عقبال مليون سنة، يا نجم نجوم مصر، أنا بحبك جدا، يابن منطقتي يا أجمد فنان وأحلى إنسان".

يذكر أن الفنان أحمد مكي، احتفل أمس، بعيد ميلاده الـ42، إذ إنه من مواليد 19 يونيو 1978.