محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:
عبر المخرج يسري نصر الله عن سعادته بعرض بعض أفلامه على منصة نتفليكس.
وكتب نصر الله، عبر حسابه على فيسبوك: "مبسوط إن أفلامي الأولى بتتعرض على نتفليكس، لأن ناس كتيرة وخصوصا الشباب ح تقدر تكتشفها لأول مرة، لأن عروضها النادرة على المحطات التليفزيونية كانت بتتعرض لمقص الرقيب".
وأضاف: "دي أول مرة الأفلام تتعرض كاملة، يا ريت دي تبقى فرصة لتجديد نيجاتيفاتها".
يذكر أن نتفليكس أعلنت مؤخرا عرض مجموعة كبيرة من الأفلام المصرية، التي حصلت على حقوقها من بينها أفلام المخرج يسري نصر الله، الذي قدم في بداية حياته أفلام منها: "سرقات صيفية، مرسيدس، المدينة".
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد عرض أفلامه على "نتفليكس".. يسري نصر الله: "الشباب هيكتشفها لأول مرة بدون مقص الرقيب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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