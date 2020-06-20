بعد عرض أفلامه على "نتفليكس".. يسري نصر الله: "الشباب هيكتشفها لأول مرة بدون مقص الرقيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:

عبر المخرج يسري نصر الله عن سعادته بعرض بعض أفلامه على منصة نتفليكس.

وكتب نصر الله، عبر حسابه على فيسبوك: "مبسوط إن أفلامي الأولى بتتعرض على نتفليكس، لأن ناس كتيرة وخصوصا الشباب ح تقدر تكتشفها لأول مرة، لأن عروضها النادرة على المحطات التليفزيونية كانت بتتعرض لمقص الرقيب".

وأضاف: "دي أول مرة الأفلام تتعرض كاملة، يا ريت دي تبقى فرصة لتجديد نيجاتيفاتها".

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يذكر أن نتفليكس أعلنت مؤخرا عرض مجموعة كبيرة من الأفلام المصرية، التي حصلت على حقوقها من بينها أفلام المخرج يسري نصر الله، الذي قدم في بداية حياته أفلام منها: "سرقات صيفية، مرسيدس، المدينة".

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