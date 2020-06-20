سمية الخشاب على البحر وعاصي الحلاني في مزرعته.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

شيرين رضا

نشرت الفنانة شيرين رضا، صورة جديدة لها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة، إذ استخدمت أحد تأثيرات برامج الصور.

محمد رمضان

الفنان محمد رمضان، شارك جمهوره بـ"إنستجرام"، صورة له من فيديو كليب "كورونا فيروس".

نيكول سابا

حرصت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، على مشاركة جمهورها صورة لها عبر "إنستجرام"، رفقة زوجها يوسف الخال، وعلقت: "1+1=1.

صبا مبارك

ونشرت الفنانة صبا مبارك صورة لها عبر "إنستجرام"، خلال استيقائها من النوم وعلقت: "أيقظني حين ينتهي كل شئ".

يارا

الفنانة اللبنانية يارا، نشرت صورة لها عبر حسابها بموقع "إنتسجرام"، وعلقت: "لا معنة للحياة من دون أَمل، ولا قيمة لها دون وجود التفاؤل".

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سمية الخشاب

أما الفنانة سمية الخشاب، فنشرت عبر حسابها بـ"إنستجرام"، صورة لها في إحدى المناطق الساحلية وعلقت: "ماشاء الله على الطبيعة الساحرة".

عاصي الحلاني

الفنان اللبناني عاصي الحلاني، شارك جمهوره صورة له خلال تواجده في مزرعته، وعلق: "‏تفاءل، فالله يسمع صوتك في اللحظة ‏التي تعتقد فيها أن كل شيء قد خذلك".

سيرين عبد النور

وحرصت الفنانة سيرين عبد النور، على مشاركة جمهورها أحدث إطلالتها عبر "إنستجرام"، وعلقت: "أكرموا من تحبون بكلمات جميلة، وأفعال أجمل، أرواحنا خُلقت لفترة من الزمن وسترحل".

أمير طعيمة

الشاعر أمير طعيمة، نشر صورة له عبر حسابه بـ"إنستجرام"، وظهر خلالها وهو في حمام السباحة.

ريهام أيمن

الفنان ريهام أيمن، شاركت الجمهور صورة لها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، كشفت خلالها عن استعدادها لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

بسمة بوسيل

وشاركت بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، متابعيها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، صورة لها ظهرت خلالها بإطلالة صيفية وعلقت: "بلا خوف".