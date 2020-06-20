يوسف شعبان يكشف آخر تطورات حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



نفى الفنان يوسف شعبان، ما تردد على مدار الأيام القليلة الماضية، بشأن تعرضه لوعكة صحية، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقال "شعبان" خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، اليوم الجمعة، أنّ حالته الصحية جيدة، ولم يشكُ من أي مضاعفات، قائلًا: "أنا كويس وصحتي زي الفل.. ومتمكن منها".

وأشار يوسف شعبان، إلى مصير دوره في مسلسل "سيف الله المسلول" للفنان ياسر جلال، موضحًا أنه كان متعاقدًا على العمل، العام الماضي، والمسلسل تعرض لأزمات حتى توقف فجأة، قائلًا: "ماحدش كلمني لحد دلوقتي.. ومش عارف إيه اللي حصل".

يذكر أن المسلسل يدور في إطار الملحمة التاريخية لقصة الصحابي الجليل خالد بن الوليد، الذي لُقب بسيف الله المسلول، وقصة حياته بدء من دخوله الإسلام، ومرورًا بالمعارك الإسلامية التي شارك فيها، وتخطيطه العسكري وبراعته في قيادة جيوش المسلمين، وهو من بطولة الفنان ياسر جلال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.