يوسف شعبان: "جيل الفنانين العظماء مركون.. أنا حزين"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



أعرب الفنان يوسف شعبان، عن حزنه الشديد، لابتعاد عن الساحة الفنية في السنوات الأخيرة، وهو وغيره من جيل الفنانين الكبار، قائلًا: "جيل الفنانين العظماء مركون.. أنا حزين جدًا".

وأشار "شعبان" خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، اليوم الجمعة، إلى توقف مسلسل "بالحب هنعدي" للفنانة سميرة أحمد، منذ عامين، موضحًا أن مصير هذا المسلسل بات مجهولًا، إذ توقف لمشاكل إنتاجية.

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وأضاف: "سميرة أحمد من جيل العظماء.. والناس نفسها تشوفها.. الدراما مش كده.. مش جيل يسلم جيل.. لازم يكون فيه تنوع".

مسلسل "بالحب هنعدي" تدور أحداثه حول عدد من القضايا الاجتماعية من خلال قاضي متقاعد على سن المعاش ويعيش هو وزوجته العديد من المواقف مع أبنائهما وأحفادهما، حيث تختلف الأفكار والآراء فيما بينهم، محاولين إثبات أن الحب هو طوق النجاة للعبور من الكثير من المشاكل.

المسلسل من بطولة سميرة أحمد، يوسف شعبان، حسن يوسف، حسين فهمي، وخالد زكي، ورانيا فريد شوقي، وهو من تأليف يوسف معاطي وإخراج رباب حسين.