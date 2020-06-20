فيديو .. حلا شيحة تتصدر جوجل بكواليس طلاقها وخلعها للحجاب

تصدرت تصريحات جديدة للفنانة حلا شيحة، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل.

وأبدت الفنانة حلا شيحة ندمها على إجراء جراحة تجميل أخيراً، خاصة بعد الانتقادات التى تعرضت لها من بعض جمهورها ومحبيها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأكدت الفنانة أنها بالفعل أجرت عملية تجميل قبل تصوير مسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا الذى عرض شهر رمضان الماضى.

وقالت حلا إنها ابتعدت عن الفن لمدة 11عاما، وعند عودتها في مسلسل زلزال كانت تشعر بالخوف والرعب، وعن علاقتها بطليقها قالت: علاقتي بطليقى جيدة وقد أتفقنا

أن أهم شيء هو نفسية أبنائنا، فقد اكتشفت أن المشكلة ليست فى انفصال الأم والأب ولكن المشكلة الحقيقية كيف سيتعاملان بعد الانفصال.

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وأضافت الفنانة حلا شيحة خلال لقائها في برنامج التاسعة للإعلامي وائل الإبراشي على القناة الأولى، أن سبب انفصالها عن زوجها هو اختلاف وجهات النظر مضيفة: لم تكن رغبتى في العودة للفن سبب الانفصال ولكنى شعرت بأننى لن أستطيع أن أكمل حياتى بهذا الشكل،

وقررت العودة للفن لأنه بداخلى منذ كنت طفلة، وقد تركته بكامل إرادتي فلم تكن الشهرة تسيطر على.

وعن الانتقادات التي تعرضت لها بسبب خلع الحجاب قالت: أنا أرى أن كل شخص له مطلق الحرية، والدين ليس باللبس فالدين جوهر وأقول لمن ينتقدني: هل هذا الانتقاد هو ما أمرنا به الدين؟ فللأسف الناس أصبحت تدخل فى نوايانا وأنا أريد أن أوضح أن الفن جميل ورسالة ويطرح قضايا مهمة، وهناك بعض المتدينين الذين يصدرون أحكاما على الناس من خلال مظهرهم ونسوا أن العلاقة بالله هي علاقة خاصة، وأضافت: لم أصرح يوما بأن الفن حرام كما ادعى البعض.

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