دينا الخاتم تستعد لتسجيل برنامجها الجديد شباب الحارة

تستعد الإعلامية دينا الخاتم لتسجيل أول حلقاتها من برنامج شباب الحارة الذي ينطلق مع بداية شهر سبتمبر القادم وهو برنامج اجتماعي من وحي الحارة المصرية يهدف التعرف علي ثقافة الحارة الشعبية في موضوعات بعينها يختارها الجمهور علي الهواء المصري بنفسه للحديث عنها . علي الهواء المصري بنفسه للحديث عنها . تعتبر دينا الخاتم من المؤثرين في مجال السوشيال ميديا بأرئها وأفكارها الجريئة التي أنجذب لها ملايين الجمهور من مصر والوطن العربي في شكل وطريقة وأسلوب الحوار مع المتابعين علي شبكات التواصل الاجتماعي كما تتبع فكرة إجراء حوار متواصلة مع الجمهور وتجيب علي كافة الأسئلة بشكل أنيق وبسيط ساهم في زيادة عدد المتابعين لها وهذا ما تقعله من خلال البرنامج الجديد " شباب الحارة" وتحتك بهم علي أرض الواقع. في شكل وطريقة وأسلوب الحوار مع المتابعين علي شبكات التواصل الاجتماعي كما تتبع فكرة إجراء حوار متواصلة مع الجمهور وتجيب علي كافة الأسئلة بشكل أنيق وبسيط ساهم في زيادة عدد المتابعين لها وهذا ما تقعله من خلال البرنامج الجديد " شباب الحارة" وتحتك بهم علي أرض الواقع.

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