فن ومشاهير

نورهان حسن تقدم برنامج علي الهوا عبر المنصات الإلكترونية

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أكدت الفاشون بلوجر نورهان حسن  أنها بصدد التجهيز لبرنامج يحمل اسم على الهوا يعرض والذي يتم عرضه علي قنوات اليوتيوب والمنصات الالكترونية التي أصبحت منفذا وملاذا لكثير من الملايين المشاهدين علي شبكات التواصل الاجتماعي

و الذي تتحدث فيه عن عالم المرأة في الموضة والأزياء وكل ما يخص شأن المرأة ومعاناتها في الحياة ويحمل فقرات متنوعة ومختلفة بعضها أجتماعي وأخري عن المرأة.

 

وأكدت نورهان حسن نها تسعي إلي   الوصول للعالمية من خلال أرض مصر  حيث أنه أصبح حلما كبيرا لها بعد الشهرة التي نالتها في مصر والوطن العربي والجوائز التي حصدتها بمصر في عدة مهرجانات أخرها في أول مارس في مهرجان اخر موضة قبل أزمة بمصر.

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