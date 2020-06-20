كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مصطفى البنا يخوض أولى تجاربه السينمائية برعاية معالي المستشار تركي ال شيخ .. التفاصيل الكاملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الفنان واليوتيوبر مصطفى البنا، فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ليعلن عن دعم المستشار تركي ال شيخ، له وتبنيه موهبته الفنية في اللون الكوميدي.

وتحدث "البنا"، من خلال الفيديو، عن فيلمه الجديد قائلاً: "مساء الخير على كل الناس اللي هتشوف الفيديو ده أحب أقولكم أن حلم عبد الناصر يتحقق، الحمدلله بعد كرم ربنا عليا ودعم الناس ليا".

وتابع قائلاً: "أنا راجل بقالي أربع سنين وداخل في الخامسة بعمل فيديوهات وكنت مستني أي فرصة وكنت بعافر وراضي بأي حاجة تجيلي وبقول يارب وعملي لفيديوهات لأن كان هدفي الأول والآخير هو التمثيل".

وأضاف: "مكنتش حابب مجال الأعلانات واني أخوض فيه، وجميلكم في دعواتكم ليا ودعمكم كله فوق راسي وكلامي ده عمره ما هيتغير، الحمدلله أنا مضيت أول فيلم ليا مع معالي المستشار تركي ال شيخ أبو ناصر، وان شاء الله هيكون فيلم مختلف وجديد".

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وتابع: "أبو ناصر هو المنتج وهو صاحب الفكرة والمؤلف وتابع مازحاً: مش بعيد أنه يكون الجمهور، وهيكون معانا مخرج عالمي بتحبوا الفيلم كله حلو ككتابة وكفريق مخرجين وإنتاج".

وأضاف: "ان شاء الله هنجح بفضل ربنا ودعمكم ليا انتو عارفين معالي المستشار لما بيحط حاجة في دماغه ربنا يشفيه ويعافيه لسة منزل بوست حالاً، وجايب كاميرات عالية الجودة أنا بتعلم دلوقتي لغتين ربنا يستر في اللي جاي وأحب أشكر الدعم الأول ليا معالي المستشار تركي ال شيخ".

واختتم: "اللي هيسالني هتكمل فيديوهات ولا لا بقولكم اني مكمل ومع بعص، وبشكر معالي المستشار مرة ثانية على كل حاجة وهو اللي جابني للفيلم بعد ما شاف فيديوهاتي والموضوع كله خارج عن الواسطة".