كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر محامي وريث أحمد زكي يكشف عن عائق جديد أمام محمد رمضان لتجسيده شخصية "الإمبراطور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محامي ووريث الفنان الراحل أحمد زكي، عن العمل الدرامي الذي سيقوم بتجسيده الفنان محمد رمضان.

وعبر عن المسألة القانونية في تجسيد شخصية الراحل أحمد زكي، قائلا: "بالنسبة لما كان لهيثم من ممتلكات ومستحقات يمتلكها شقيقه رامي الآن".

وأضاف قائلا: "أن الفنان محمد رمضان لم يتحدث في أي مكان عن المسلسل وأنة إذا سيتم تجسيد شخصية أحمد زكي من الواجب أنيتم أخذ موافقة الوريث له".

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وأضاف، أنه من الصعب تجسيد شخصية أحمد زكي ويحتاج التحضير لهذا العمل عدد من السنوات وأضاف أن الوريث من المفترض أن يأخذ مقابل مادي لموافقته على العمل وهو نسبة من ما يتم كسبه من هذا العمل.

وتابع أن رامي إذا وافق على هذا العكل سيتم بعد قراءة السيناريو ولكنه لم يحدد مبلغ حتى الآن.

واختتم حديثه بأنه الفنان محمد رمضان، لم يتحدث مع العائلة وهم منتظرين أي إجراء قانوني او ودي من "رمضان".