شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل والشرنوبى يغنيان "اكتبلك تعهد" لـ أنغام فى مسلسل "ليه لأ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفتت الفنانة أمينة خليل والمطرب محمد الشرنوبى الأنظار لهما بعدما جمعهما مشهد في أحداث مسلسل "ليه لأ"، حيث ظهرا بشكل رومانسي أثناء سيرهما فى أحد الشوارع ليلا، وقدما سويا أغنية "اكتبلك تعهد" للنجمة أنغام، التى أدياها بشكل رائع.

المسلسل يدور فى إطار اجتماعى يناقش جيل الثلاثينات من العمر وخلق ‏مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار.. صراع ما بين التشبث بالتقاليد، ‏وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة‎.‎

مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، ‏سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، ‏بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى ‏المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر ‏السعيد، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر ‏السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف‎.‎