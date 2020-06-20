شكرا لقرائتكم خبر عن على أنغام بنت الجيران.. ديانا حداد ترقص داخل سيارتها فى فيديو جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة اللبنانية ديانا حداد متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو جديد لها من داخل إحدى السيارات وهي ترقص على أغنية "بنت الجيران" للمطربين الشعبيين حسن شاكوش وعمر كمال. ونشرت حداد مقطع الفيديو عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وهي ترقص على ألحان الأغنية بجانب صديقتها. وأطلقت حداد أغنية في شهر فبراير الماضي، بعنوان "ما حد يحس بالعاشق" من كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقى للموزع عمر صباغ، صورتها بطريقة الفيديو كليب في دبي مع المخرج "شهاب"، واختارت اللون الغنائي البدوي اللبناني لتقديمه في الكليب، واضعة أمام الجمهور بسيناريو الكليب جزء من حياتها اليومية كفنانة. وسجلت ديانا الأغنية ما بين بيروت ودبي، وقامت بوضع صوتها على الأغنية بوجود ملحن العمل الملحن اللبناني فضل سليمان الذي حضر خصيصاً لحضور تسجيل الصوت برفقة عمر صباغ الموزع الموسيقي للأغنية، وذلك كفريق عمل للأغنية التي تحمل كلمات تروى بها جزء من إحساس العاشقين وما يشعرون به، في الأغنية التي تقول كلماتها: حبي أنت حبي بالنظرما خونك .. Advertisements عيني على قلبك حبك خلق ليا منك ومن حبك ما ظل عقل بيا يا عمري يا روحي الشوق مو بيديا انا خلص صبري وأعصابي ضحية..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر على أنغام بنت الجيران.. ديانا حداد ترقص داخل سيارتها فى فيديو جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.