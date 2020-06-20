شكرا لقرائتكم خبر عن بمشهد من فيلم "طير أنت".. أحمد مكي: شكرا لكل الناس الي افتكرت عيد ميلادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان أحمد مكي عن شكره الشديد لكل من هنأه بعيد ميلاده اليوم الجمعة، الموافق 19 يونيو، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بمشهد من فيلم "طير أنت"، معلقا عليه :"شكراً لكل الناس الي افتكرت عيد ميلادي وبعتولي.. الله يفرح قلوبكم زي ما فرحتوني.. كل سنه وانتم طيبين".

ويحتفل النجم أحمد مكى بعيد ميلاده، اليوم الجمعة، وخلال مشواره الفنى لعب العديد من الأدوار الناجحة استطاع من خلالها أن يحتل مكانة خاصة فى قلوب عشاقه ومحبيه، كما أنه يتمتع بشخصية كوميدية وخفة دمه جعلته يرسم الابتسامة، وأن يكون مصدرا للسعادة على وجوه جمهوره فى كل مكان فى الوطن العربى، ولم يأت نجاح أحمد مكى من فراغ فهو شخص مكافح فمنذ صغره وهو يعمل لتدبير مصروفاته ومساعدة والدته، ولم تكن الظروف عائقا أمامها فكان متحديا لكل هذه الظروف، ونجح في وضع اسمه ضمن قائمة الكوميديانات، من خلال العديد من الأعمال منها "إتش دبور"، "طير أنت"، "الكبير أوى"، كما أن له العديد من الأغنيات الناجحة التي غناها على طريقة الراب منذ بداياته الفنية قبل دخول عالم التمثيل، ونجح خلالهما حتى تربع في وجدان كل محبيه.

وحقق النجم أحمد مكى نجاحا كبيرا في مجال التمثيل بسبب خفة دمه وظل، فله العديد من الأفلام التي حققت نجاحا جماهيريا وسينمائيا منذ بداية ظهوره بأدوار بسيطة في أول حياته الفنية حتى وصوله للنجومية، منها، مرجان أحمد مرجان، تيتو، ليلة البيبى دول، H دبور، طير انت، لا تراجع ولا استسلام، سيما على بابا، كما أنه نجح دراميا من خلال تقديم مسلسله الشهير "ألكبير أوى" بأجزائه الخمسة، ومسلسل "خلصانة بشياكة"، وأخيرا شارك من خلال المسرح بمسرحية "حزلقوم" التي حققت نجاحا سريعا.

Advertisements

ونجح أحمد مكى أيضا من خلال مجال الغناء، فمنذ بدايته الفنية وهو متميزا في غناء أغانى الراب، ويعتبر أحمد مكى المتسبب فى حب المصريين لغناء الراب، وهو ما حققه من خلال أغنياته الناجحة والتي حققت ملايين من المشاهدات على موقع اليوتيوب وصفحات السوشيال ميديا منها، قطر الحياة، وقفة ناصية زمان، أغلى من الياقوت، أيام زمان، منطقتي، وغيرها.