شكرا لقرائتكم خبر عن HBO تعرض مسلسل Watchmen مجاناً عبر منصتها لمدة 3 أيام.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شبكة قنوات HBO الأمريكية، عرض جميع حلقات مسلسلها الشهير Watchmen، مجاناً وبدون اشتراك لجميع متابعيها وجمهورها، عبر موقعها اليوم وحتى يوم 21 من الشهر الجاري.

ويدور المسلسل فى إطار أكشن وإثارة، وبدء عرض أولى حقاته يوم 20 أكتوبر الماضى، مسلسل Watchmen من بطولة، ريجينا كينج، وجيريمى آيرونز، ودون جونسون، وتيم بليك نيلسون، ولويس جوسيت جونيور، وأديلايد كليمنس، وأندرو هاورد، وتوم ميسون، وفرانسيس فيشر، ويعقوب مينج ترينت، سارة فيكرز، وديلان شومبينج، وليلى روز سميث.

ويستند المسلسل على رواية DC للرسوم المتحركة، ومن تأليف دامون ليندلوف، وإخراج نيكول كاسيل.

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وتدور أحداث المسلسل الجديد على الحنين إلى الرواية المصورة الأصلية الرائدة بينما يحاولون كسر أرضية جديدة خاصة به، وهذا يتماشى مع الرسالة التى نشرها ليندلوف لعشاقه فى مايو الماضى حيث ذكر أن العرض لن يكون إعادة سرد للقصة من الرواية المصورة، بل قصة جديدة فى العالم نفسه مع شخصيات جديدة تم تحديدها فى يومنا هذا.