شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى: 2020 سنة مش طبيعية.. وكان نفسى أشارك فى مسلسل الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان هانى رمزى: "إن إحساس المطاردة بفيروس وشىء غير معلوم أمر صعب للغاية"، مشيرا إلى أن عام 2020 غير طبيعى بكل المقاييس. وتابع رمزى، خلال مداخلة عبر خاصية سكايب فى برنامج مساء dmc الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، أنه وجد أن منزله كان يحتاج إلى صيانة شديدة وقام خلال فترة جلوسه فى منزله بتعلم الكثير من الأشياء مثل الكهرباء والسباكة والنجارة، مشيرا إلى أنه فى فترة العزل المنزلى زاد وزنه بعض الشىء ولكنه حاليا يذهب إلى الجيم لممارسة الرياضة مع الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وواصل رمزى أنه كان يستعد لتقديم أحد البرامج خلال الموسم الرمضانى المقبل، ولكن أزمة كورونا حالت دون ذلك، مؤكدا أن برامج المقالب شديدة التأثير على المشاهد.

وأضاف رمزى أن هناك عملا سينمائيا كان لا بد له من توافر إنتاج ضخم ولكنه تم تأجيله، وكذلك هناك عمل سينمائى إنتاج مشترك بين مصر والإمارات، ولكن نظرا لتوقف حركة الطيران فقد تم تأجيله، ودوره فى هذا العمل ستكون شخصية مختلفة تماما وهى شخصية صعيدى مرتبط ارتباطا تاما مع الجمل الذى يمتلكه.

وتابع رمزى أنه من الأعمال الدرامية التى تابعها خلال الموسم الرمضانى الماضى واستحسنها هو مسلسل "بـ100 وش" و"البرنس" الذى أثبت حرفية المخرج محمد سامى، مشيرا إلى أن مسلسل "الاختيار" لم يكن مجرد مسلسل وتأخر عرض تلك الأنواع الدرامية فترة من الزمن، مؤكدا أنه شرف لأى ممثل أن يشارك فى هذا العمل، وكان يتمنى المشاركة فى هذا العمل.