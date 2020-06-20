شكرا لقرائتكم خبر عن طبق الأصل.. ابنه ريا أبى راشد ترتدى حذائها وتسير بنفس طريقتها.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، على مشاركة متابعيها، بمقطع فيديو جديد لابنتها وهي ترتدى حذائها الخاص، وتحاول السير على نفس طريقتها لتنجح فى النهاية بعد ما تقمصت شخصيتها بشكل كبير.
ونشرت أبي راشد، مقطع الفيديو عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، ويظهر من خلاله ابنتها وهي ترتدي حذائها لتتحول لصورة طبق الأصل من والدتها.
وأعلنت الإعلامية ريا أبي راشد، منذ أيام، قائمة الترشيحات النهائية لـ جوائز النقاد للأفلام العربية، الحدث الفريد من نوعه في العالم العربي الذي ينظمه مركز السينما العربية ويشارك في لجنة التحكيم الخاصة به141 ناقدًا من 57 دولة يشاهدون الأفلام العربية التي تم إنتاجها خلال 2019 عبر موقع Festival Scope ويقومون بالتصويت للأفضل في فئات الجوائز، ومن المقرر الإعلان عن الفائزين بالجوائز خلال النسخة المقبلة من سوق مهرجان كان الافتراضي من 22 إلى 26 يونيو.
هذا العام اتفق مركز السينما العربية مع الناقدة والإعلامية ديبورا يانج (هوليوود ريبورتر) على أن تتولى منصب مديرة جوائز النقاد للأفلام العربية، وهي ناقدة ومؤلفة ومديرة مهرجانات أمريكية تعيش في إيطاليا.
تخرجت مع مرتبة الشرف في كلية ويليزلي، وحصلت على الماجستير في الدراسات السينمائية. عملت يانج كمدير فني لـمهرجان تاورمينا السينمائي لمدة 5 سنوات، قبل أن تصبح ناقدة سينمائية دولية في هوليوود ريبورتر، وقد كرمها مركز السينما العربية العام الماضي بمنحها جائزة الإنجاز النقدي.
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