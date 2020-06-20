شكرا لقرائتكم خبر عن حافية القدمين.. زينة معلقة على صورتين لها على إنستجرام: فهمتوا بقى جت إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد يومين من نشرها صورة جديدة عقب سقوطها من على السلم، شاركت الفنانة زينة، اليوم الجمعة، عبر حسابها بموقع إنستجرام، صورتين جديدتين لها وهي حافية القدمين وتحمل في يديها حذاءها، معلقة عليها: "فهمتوا بقىء جت إزاي؟".

ولاقت الصورتان تفاعلا كبيرا من متابعي الفنانة زينة رضا عقب نشرها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" منذ قليل، حيث ظهرت مرتدية نفس الملابس التي سقطت بها من أعلى السلم خلال يومين، حاملة في يديها "الحذاء".



زينة

ومنذ يومين، نشرت زينة صورة جديدة عقب سقوطها من على السلم، وعلقت قائلة: "امنعوا الضحك"، وسط حالة من الضحك والفرح من قبل جمهورها، وهو التريند الذى ظهر منذ فترة عبر إنستجرام، يظهر فيه الأشخاص وهم يسقوط على السلم أو على الأرض، أو أى شيء مرتقع، إلا أن زينة رأت خوض التحدى الآن.

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زينة

يشار إلى أن الفنانة زينة شاركت متابعيها وجمهورها من قبل، أفضل الصور التي التقطت لها في حياتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وقد لاقت الصور تفاعلا كبيرا من متابعيها.

وشاركت النجمة زينة فى السباق الرمضانى من خلال مسلسل "جمع سالم" ويناقش المسلسل فى إطار درامي قضية التبني والمشاكل الاجتماعية داخل الأسرة المصرية.

مسلسل "جمع سالم" تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، وشارك في بطولته دلال عبدالعزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودي، ملك قورة، ميدو عادل، سامح الصريطي، بسنت شوقي، أحمد سلطان، وتدور الأحداث في سياق درامي اجتماعي حول فكرة "التبني" والعلاقات الأسرية.

وفي وقت سابق، شاركت زينة في مسلسل "ممنوع الاقتراب والتصوير"، للمخرج زياد الوشاحي، وتأليف محمد الصفتي، وشارك في بطولة العمل كل من الفنان فتحي عبدالوهاب ونسرين أمين، ومي القاضي ومحمد شاهين وحازم سمير، وعرض في عام 2018، وتدور أحداثه حول فنانة صاعدة تصل إلى قمة النجومية، وبالتدريج تتحول إلى واحدة من مشاهير المجتمع، لكن دائمًا ما يكون هناك ثمن لتلك الشهرة تضطر إلى دفعه، فتقع جريمة قتل تتورط بها.