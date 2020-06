شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة خارج العزل الصحى.. زيادة وزن ملحوظة لـ بريتني سبيرز بصحبه صديقها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين الظهور الأول للنجمة العالمية بريتني سبيرز خارج العزل الصحي الذي كانت تقضيه لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، على مدار الثلاث اشهر الأخيرة، بصحبه صديقها. وظهرت النجمة العالمية خارج العزل الصحي في الصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية وهي في زيادة ملحوظة لوزنها نتيجة قضائها فترة طويلة داخل المنزل.





واستغلت نجمة البوب الشهيرة خروجها لأول مرة من العزل الصحي في ركوب الدراجات البخارية، للاستمتاع بيوم كامل مع صديقها بالقرب من منزلها في منطقة سان فرناندو في لوس أنجلوس الأمريكية.

ويأتي هذا الظهور هو الأول لنجمة البوب العالمية بعد قضائها ثلاثة أشهر داخل منزلها، بعد ظهورها الأخير في سانتا باربارا أوائل مارس الماضي، قبل دخولها للعزل الصحي لعدم الإصابة بفيروس كورونا.

واستمتعت سبيرز في اليوم الأول لها برحلة تسويق في متجر نوردستروم قبل تغير ملابسها وتناولها لعصير بصحبه صديقها في حديقة عامة قريبة من منزلها.

وعلى سياق آخر، احتفلت النجمة العالمية بريتني سبيرز في مايو الماضي، علي مرور 20 عاما على إطلاقها واحد من أهم وأشهر البوماتها الغنائية والذى حققت نجاحا مذهلا حول العالم بمجرد إطلاقه، وهو" oops i did it again " ، وأشارت سبيرز البالغة من العمر (38 عاما) إلى أن نجاح هذه الألبوم فاق نجاحه كل توقعاتها وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، كما شكرت محبيها ومعجبيها الذين قاموا بدعمها مؤكدة أنها حقا فتاة محظوظة.

وبمجرد إطلاق ألبوم "Oops!... I Did It Again" عام 2000 اعتبره الكثيرون أنه يكمل ألبوم سبيرز الأول " Baby One More Time " والذى أطلقته عام 1999 واستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا فور إطلاقه.