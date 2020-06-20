شكرا لقرائتكم خبر عن على ألحان "مافيا".. محمد رمضان يعلن تربعه على عرش الأكثر مشاهدة للفنانين العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم محمد رمضان، منذ قليل، تربعه على عرش أكثر الفنانين العرب مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بـ3.41 مليار مشاهدة، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وعلى ألحان أغنيته مافيا، كتب رمضان: "الحمد لله رقم واحد في إحصائية ميوزيك أوورد العالمية للفنانين العرب، ما هي إلا بداية والله الموفق والمستعان، ثقة في الله نجاح".

وجاء في المركز الثاني بالإحصائية التي نشرها رمضان، المطرب سعد لمجرد، ومن ثم النجم تامر حسني، والنجمة اللبنانية نانسي عجرم في المركز الرابع، وفي المركز الخامس النجمة السورية أصالة نصري، ليأتي في المركز السادس الميجا ستار عمرو دياب.

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وعلى جانب آخر، بدأ المؤلف والسيناريست الكبير بشير الديك، في كتابة المعالجة الدرامية لقصة حياة أحمد زكى، للمسلسل الذى يقوم ببطولته النجم محمد رمضان للعرض في موسم رمضان المقبل، ولم يستقر صناع العمل على الاسم النهائى للمسلسل رغم إعلان العمل بعنوان "الإمبراطور"، لكن سيتم تغييره إلى اسم آخر، وهناك جلسات عمل بين بطل العمل والمؤلف للوقوف على التفاصيل النهائية والخطوط العريضة للعمل.

ولم يتم التعاقد مع مخرج للمسلسل حتى الآن رغم ترشيح أسماء من المخرجين الكبار منهم المخرجة كاملة أبو ذكرى ومحمد شاكر خضير.

وكان بشير الديك قد صرح من قبل وشدد على أن الإمبراطور أحمد زكى كان له حث مصرى، ولذلك كان يؤدى شخصيات مصرية وطنية حتى فارق الحياة رغم حالته الصحية المتردية فى نهاية حياته.

وعن الفنان محمد رمضان، قال: "إنه أنسب واحد سناً وشكلاً لتمثيل شخصية أحمد زكى فى المسلسل لأنه ممثل جيد جداً.. ومش هنفترى على الناس ونقول لا.. هو ممثل ومعاه كارنية النقابة".

وتابع بشير الديك "أنا مش بعمل سيرة الإمبراطور الراحل.. أنا بستوحى منه معنى الموهبة وتطورها، رغم أن الظروف كلها كانت ضده.. وكيف أنه ظل يمثل حتى وفاته رغم أنه كان مصابا بالسرطان وهذه شخصية نادرة".