شكرا لقرائتكم خبر عن النهايات أخلاق.. نجوم أثاروا الفضائح عند الانفصال منهم جولى وديب وأديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نهاية العلاقات لابد أن تكون فضائح خاصة فى هوليوود، فرغم أن قصة انفصال جونى ديب وزوجته آمبر هيرد منذ مدة إلا أنها لازالت مثارة فى المحاكم، حيث نشرت فضيحة جديدة حول علاقتها وهى أن ديب كشف أن آمبر خانته من قبل فى علاقة جنسية ثلاثية أقميت على سرير ديب فى غيابه بين آمبر وعارضة الأزياء كارا ديليفين ورجل الأعمال إليون مسك، ومن هنا رفع جونى ديب قضية جديدة وطلب 50 مليون دولار تعويضا.

لكن ليست علاقة جونى ديب وامبر هيرد الوحيدة التى انتهت بفضائح، بل أيضا علاقة الثنائى الأشهر أنجلينا جولى وبراد بيت، وعلى الرغم من أن الانفصال حدث منذ أكثر من 3 سنوات إلا أن الطلاق لم يحدث بعد، ولم يقال سبب مؤكد للانفصال، لكن الفضيحة تجسدت فى أنه قيل أن بيت كان "سكران" وضرب ابنه على متن طائرة خاصة، وأن أنجاينا سئمت من إدمانه، هذا غير أن جولى أكدت مرارا وتكرارا أنها تعمل من أجل ابنائها وليس لديها غيرهم، أما بيت يقضى وقته حاليه مع ممثلة أمريكية من أصل عربى وهى علياء شوكت.

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أما المطربة البريطانية أديل، التى تزوجت بعد قصة حب، انفصلت عن زوجها ايضا، والذى كان يدعى فى أول علاقتها أنه شاذ رغم ذلك أحبته أديل، فى حين أن التقارير ذكرت أن أديل انفصلت عن زوجها لأنها فى علاقة حب شاذة بعد نشر صور لها مع النجمة جينيفر لورانس فى أحد النوادى الليلة، لكن لورانس نفت الخبر دون مجهود بعد زواجها فى زفاف بسيط جمع العائلة والمقربين، ولم تسلم أديل هنا أيضا بل قيل إنها كانت تشعر بالسوء أثناء زوجها والدليل أنها استعادت صحتها بعد الانفصال واستطاعت أن تفقد الكتير من وزنها وبدت رشيقة كما لم تبدو من قبل.