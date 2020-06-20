شكرا لقرائتكم خبر عن اكرموا احبائكم.. سيرين عبدالنور توجه رسالة لمتابعيها: ابتسموا وتناسوا أوجاعكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورا لها، بإطلالة مميزة مرتدية ملابس بيضاء، لاقت تفاعلا كبيرا بين متابعيها.

ووجهت الفنانة سيرين عبد النور رسالة إلى متابعيها قائلة :"اكرموا من تحبون بكلمات جميلة، وأفعال أجمل، أرواحنا خُلقت لِفترة من الزمن وسترحل.. إبتسموا وتناسوا أوجاعكم .. فهي دنيا لا جنة ".



سيرين عبد النور

وفي وقت سابق، علقت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، على الحرائق التي تشهدها دولة لبنان في عدم مناطق متفرقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وذلك عبر حسابه بموقع "تويتر".

Advertisements

وكتبت الفنانة سيرين عبد النور، قائلة: "يا رب دخيلك.. ناقصنا بعد حرائق ما بكفي قلوبنا محترقة يا رب فك هالسحر عن لبنان باركنا وخلص شعبنا وارضنا الهرمل تحترق".



سيرين عبد النور (1)

كما حرصت سيرين عبدالنور على الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها تاليا، الشهر الجاري، بنشر صور لهما عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام. وكتبت عبد النور عبر الصور: "صارو 9 سنين عقبال المية يا قلبي انتي!!! يا رب احميلي ياها من كل شر وعطيها سعادة الدنية وخليني حدها سند ومصدر قوة لقلبها الصغير تاليا رحمه".