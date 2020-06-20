شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير فى فيديو جديد: هكروا صفحتى وسرقوا صورى.. لكن مش هستسلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت ازمة السويشيال ميديا التى بدأت منذ أيام مع النجم شريف منير مستمرة حيث نشر فيديو منذ دقائق على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وبدأ حديثه فى الفيديو عن علم مصر، وقال: فى ناس مش عاجبها إنى حاطط العلم فى بيتى، وأنا هفضل حطه كدة ومش هاشيلة لحد ما أموت وهتلف بيه وأنزل بيه قبرى".

وأشار إلى أن العلم فى بيته وهو له مطلق الحرية فى وضع أى شىء فى بيته، مضيفًا: "هناك حرامية قاموا بتهكير صفحتى على الانستجرام وسرقة صورتى وأنا رافع العلم شالوا صورتى وانا شايل صورة محمد صلاح وبهنيه بعيد ميلاده، ورفعوا أشياء خاصة ووصور لى مع بناتى فى المطبخ ومسحو صور العلم وأنا مش هاسيبهم، وعلى الهوا بوجه بلاغى للنائب العام ومباحث الإنترنت، وأنا مش بخاف ولا بستسلم والعلم هيفضل موجود مش عاجبك اطرد من صفحتى".

كما كشف الفنان شريف منير سبب نشر صوره مع علم مصر فى منزله بعد تعرضه للكثير من التساؤلات والتعليقات بعد أن نشر العديد من الصور مع بناته وزوجته وخلفهما علم مصر، حيث كتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "منذ أيام ده بقى العلم اللى تاعب ناس كانت بتتريق وتسأل.. العلم فين؟ هو أنت نسيت تتصور مع العلم".

وتابع: "العلم أهو ده العلم اللى حطيته عندى فى بيتى وبتصور معاه ديماً.. لإنى كنت شايله يوم 3 / 7 وكان معايا بردو فى 30 / 6 يوم الثورة العظيمة، عرفتوا ليه محتفظ بيه و بتصور ديماً جنبه ؟.. وانبسطت أكتر لما عرفتوا إن علم مصر مهم قوى بالنسبة لى .. خلاص فهمتوا إن شريف لازم يتصور وجنبه علم مصر.. وهذا هو المطلوب .. حد ليه شوق فى حاجة ؟".

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وبعد تعرضه لمضايقات وتنمر على صورة بناته فى الآونة الأخيرة، شارك الفنان شريف منير صورة جديدة لأسرته عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، معلقا عليها: "أسرتى الصغير.. ربنا يخليكم ليا".