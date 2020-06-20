شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس تفاجئ جمهور مسلسل البرنس وتقلد شخصية فدوى: جرا إيه يا عمرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت النجمة الإمارتية بلقيس، ضيفة لايف وذلك ضمن حلقات برنامج live مع As3ad الذي يقدمه الزميل محمد أسعد، على الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وأوضحت بلقيس أنها تابعت مسلسل "البرنس" خلال شهر رمضان الماضي، من بطولة محمد رمضان، روجينا، وأحمد زاهر، وتأليف وإخراج محمد سامي، مؤكدة أنها أعجبت كثيرا بالمسلسل، لأنه أثر في نفوس الجمهور في الوطن العربي بأكمله.

وأشادت "بلقيس" بشخصية "فدوى"، التي جسدتها في المسلسل الفنانة "روجينا"، موضحة أن هذه الشخصية أثرت فيها شخصيا، وتعلقت بها جدا وأحبتها، لدرجة أنها قامت بتقليدها أكثر من مرة.

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وفاجأت "بلقيس" جمهور Live مع As3ad، بتقليد شخصية "فدوى"، قائلة أشهر جمل للشخصية من المسلسل مثل: "جرى إيه يا توحة"، و"يا عمري".

الفنانة بلقيس هي مطربة إماراتية من أصل يمني، وهي ابنة الموسيقار أحمد فتحي، انطلاقتها الغنائية كانت عام 2011، عبر أغنيتيها "مسألة سهلة"، و"ديوان الشعر"، والتي كانتا من تلحين الفنان فايز السعيد.

حصلت بلقيس على لقب أفضل مغنية في الشرق الأوسط في عام 2015، وهي أول فنانة تُطل على شاشة التليفزيون السعودي منذ 1970م.

برنامج liveمعAs3ad يقدمه محمد أسعد، عبر الصفحة الرسمية لليوم السابع على إنستجرام، يستضيف خلاله عددًا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع، عبر خاصية "لايف"، ليكون منصة لتبادل الحديث والتفاعل مع الجمهور والإجابة على أسئلتهم.