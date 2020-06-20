شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل 27 يومًا قضتها رجاء الجداوى فى العزل الصحى بالإسماعيلية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواجد الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، لليوم الـ 27 داخل العزل الصحى في مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، بعد تعرضها للإصابة بفيروس كورونا، فى 27 رمضان الماضى، عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان 2020.



في هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل هذه المدة التي قضتها الفنانة رجاء الجداوى، داخل المستشفى ولازالت تخضع للحجر الصحى؟



في الفيديو التالي نستعرض سويًا تفاصيل تلك الأيام التي قضتها رجاء الجداوى داخل المستشفي تحارب الفيروس..