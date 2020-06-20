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شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة فى زيارة لعائلة الفيشاوى.. ويصف سمية الألفى بالأم العظيمة والان مع تفاصيل الخبر
كان النجم محمود حميدة قد استعاد ذكرياته مع النجم الراحل فاروق الفيشاوى بصورة فى فترة شبابهما من مشاركتهما فى أحد الأفلام، حيث علق على الصورة عبر حسابه بموقع "فيس بوك" قائلا "لما كنا صغيرين".
وكان آخر أعمال الفنان محمود حميدة فى سباق دراما رمضان الماضى مسلسل "لما كنا صغيرين"، وشارك البطولة به خالد النبوى وريهام حجاج ونسرين أمين وكريم قاسم ومحمود حجازى وهانى عادل وآخرين، من تأليف أيمن سلامة، وإنتاج أحمد عبد العاطى، وإخراج محمد على.
ويستعد محمود حميدة لعرض فيلمه "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته كل من: أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى.
محمود حميدة وأسرة الراحل فاروق الفيشاوى
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