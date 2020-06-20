شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة فى زيارة لعائلة الفيشاوى.. ويصف سمية الألفى بالأم العظيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الفنانة القديرة سمية الألفى وابنها أحمد الفيشاوى النجم الكبير محمود حميدة فى زيارة ‏لمنزلهما، ونسر حميدة الصور عبر حسابه على إنستجرام معلقا: "ربنا ما يحرمنى هذا اللقاء ‏طول ما أنا عايش أيتها الأم العظيمة"‏

كان النجم محمود حميدة قد استعاد ذكرياته مع النجم الراحل فاروق الفيشاوى بصورة فى فترة ‏شبابهما من مشاركتهما فى أحد الأفلام، حيث علق على الصورة عبر حسابه بموقع "فيس بوك" ‏قائلا "لما كنا صغيرين".‏

وكان آخر أعمال الفنان محمود حميدة فى سباق دراما رمضان الماضى مسلسل "لما كنا ‏صغيرين"، وشارك البطولة به خالد النبوى وريهام حجاج ونسرين أمين وكريم قاسم ومحمود ‏حجازى وهانى عادل وآخرين، من تأليف أيمن سلامة، وإنتاج أحمد عبد العاطى، وإخراج محمد ‏على.‏

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ويستعد محمود حميدة لعرض فيلمه "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد ‏الحميد، ‏وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك ‏فى بطولته كل من: ‏أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد ‏فتحى وطاهر أبو ليلة، وعدد آخر من ‏الفنانين الشباب، وتدور ‏أحداثه فى إطار رومانسى‎.‎‏ ‏