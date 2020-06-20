شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اختيار هند رستم.. النساء يختارن أحمد رمزى زوجًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختير النجم أحمد رمزى زوجا بعد منافسة مع جانات السينما المصرية، ‏وذلك فى تريند على "تويتر" بصورة لنجوم السينما مع سؤال: لو رجع الزمن ‏وهتختاري فنان تتجوزيه.. هتختاري مين؟ فأجمع عدد كبير من النساء على ‏الفنان أحمد رمزى.‏





أمس، اختيرت النجمة هند رستم زوجة بعد منافسة بين نجمات السينما ‏المصرية، ‏وذلك فى تريند على "تويتر" بصورة لفاتنات السينما مع سؤال: لو ‏رجع ‏الزمن وهتختار فنانة تتجوزها.. هتختار مين؟ فأجمع عدد كبير من ‏رجال ‏تويتر على هند رستم واصفين إياها بـ"مارلين مونرو" العرب .‏ ‏

يذكر أن الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، أدرج ضمن مشروع "عاش هنا" ‏اسم الفنان أحمد رمزى وذلك لتخليد أسماء المبدعين عبر الأجيال ‏المختلفة، ووضع الجهاز لافتة تحمل اسم الفنان أحمد رمزى، وعنوانه الذى ‏يقع 6 شارع يحيى إبراهيم بالزمالك، ولد أحمد رمزى يوم 23 مارس ‏‏1930، فى محافظة الإسكندرية، وكان والده طبيبًا مصريًا هو الدكتور ‏محمود بيومى ووالدته اسكتلندية هى هيلين مكاي‎.‎

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درس أحمد رمزى فى مدرسة الأورمان، ثم كلية فيكتوريا وبعدها التحق بكلية ‏الطب ليصبح مثل والده وأخيه الأكبر، ولكنه رسب ثلاث سنوات متتالية ‏فانتقل إلى كلية التجارة حيث أكمل دراسته بها إلى أن تخرج فيها وحصل ‏على درجة البكالوريوس‎.‎

قدم أحمد رمزى أعمالًا عبر فيها عن مشاعر ومشكلات شباب جيله ‏أصحاب الجسد الممشوق والقوام السليم، حيث كان من هواة الرياضة، ‏وتوالت أدوار وأعمال رمزى التى بلغ عددها 100 فيلم فى مدة 20 عامًا ‏هى عمره السينمائى الذى أنهاه أول مرة فى منتصف عقد السبعينات بعد ‏انتهائه من تصوير فيلم "الأبطال" مع فريد شوقى.‏