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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اختيار هند رستم.. النساء يختارن أحمد رمزى زوجًا والان مع تفاصيل الخبر
أمس، اختيرت النجمة هند رستم زوجة بعد منافسة بين نجمات السينما المصرية، وذلك فى تريند على "تويتر" بصورة لفاتنات السينما مع سؤال: لو رجع الزمن وهتختار فنانة تتجوزها.. هتختار مين؟ فأجمع عدد كبير من رجال تويتر على هند رستم واصفين إياها بـ"مارلين مونرو" العرب .
يذكر أن الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، أدرج ضمن مشروع "عاش هنا" اسم الفنان أحمد رمزى وذلك لتخليد أسماء المبدعين عبر الأجيال المختلفة، ووضع الجهاز لافتة تحمل اسم الفنان أحمد رمزى، وعنوانه الذى يقع 6 شارع يحيى إبراهيم بالزمالك، ولد أحمد رمزى يوم 23 مارس 1930، فى محافظة الإسكندرية، وكان والده طبيبًا مصريًا هو الدكتور محمود بيومى ووالدته اسكتلندية هى هيلين مكاي.
درس أحمد رمزى فى مدرسة الأورمان، ثم كلية فيكتوريا وبعدها التحق بكلية الطب ليصبح مثل والده وأخيه الأكبر، ولكنه رسب ثلاث سنوات متتالية فانتقل إلى كلية التجارة حيث أكمل دراسته بها إلى أن تخرج فيها وحصل على درجة البكالوريوس.
قدم أحمد رمزى أعمالًا عبر فيها عن مشاعر ومشكلات شباب جيله أصحاب الجسد الممشوق والقوام السليم، حيث كان من هواة الرياضة، وتوالت أدوار وأعمال رمزى التى بلغ عددها 100 فيلم فى مدة 20 عامًا هى عمره السينمائى الذى أنهاه أول مرة فى منتصف عقد السبعينات بعد انتهائه من تصوير فيلم "الأبطال" مع فريد شوقى.
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